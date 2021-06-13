Феноменальная левая в девятку! Ярмоленко забил шедевр и подарил надежду

13 июня в первом туре Евро-2020 играют сборные Нидерландов и Украины.

Андрей Ярмоленко на 75-й минуте забил шедевр! Вингер украинской сборной подработал мяч под левую ногу и точным прицельным ударом отправил его в девятку, подарив команде надежду на спасение (2:1).

Команда Украины прервала серию из 5 матчей без забитых голов в финальных раундах чемпионатов Европы.

Матч Евро-2020 проходит в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене», игра началась в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.