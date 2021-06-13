Феноменальная левая в девятку! Ярмоленко забил шедевр и подарил надежду

Это 41-й гол Андрея, Украина прервала серию из 5 игр без забитых голов на Евро

  • 13.06.2021 23:35
  • 5079 просмотров
  • 1 комментарий
Феноменальная левая в девятку! Ярмоленко забил шедевр и подарил надежду
© Getty Images/Global Images Ukraine

13 июня в первом туре Евро-2020 играют сборные Нидерландов и Украины.

Андрей Ярмоленко на 75-й минуте забил шедевр! Вингер украинской сборной подработал мяч под левую ногу и точным прицельным ударом отправил его в девятку, подарив команде надежду на спасение (2:1).

Команда Украины прервала серию из 5 матчей без забитых голов в финальных раундах чемпионатов Европы.

Матч Евро-2020 проходит в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене», игра началась в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Источник — Sport.ua

(17 голосов)

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Комментарии
    Skillz
    online
      Skillz, 14.06.2021 00:02
    +9
    Забавно как перед каждым матчем поют дифирамбы 2 клоунам в центре поля, а сборную от матча к матчу тянет один единственный ВОЖАК Ярмола
    Ссылка
    Skillz
    online
      Skillz, 14.06.2021 00:02
    +9
    Забавно как перед каждым матчем поют дифирамбы 2 клоунам в центре поля, а сборную от матча к матчу тянет один единственный ВОЖАК Ярмола
    Ссылка
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