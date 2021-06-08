Надо прервать серию! Украина 5 матчей не забивала в финальных раундах Евро

Национальной команде Украины на данный момент принадлежит антирекорд.

Украинцам не удавалось забить мячи в последних пяти матчах в финальных раундах чемпионатов Европы. И это является самой длинной безголевой серией в истории турнира.

На Евро-2012 в Киеве Андрей Шевченко дважды забил Швеции (2:1), и с тех пор как отрезало. На том же турнире подопечные Олега Блохина проиграли в Донецке Франции (0:2) и Англии (0:1), причем не был засчитан чистый гол Марко Девича.

Затем на Евро-2016 во Франции команда Михаила Фоменко потерпела поражения от Германии (0:2), Северной Ирландии (0:2) и Польши (0:1).

Сборная Украины под руководством Андрея Шевченко может прервать серию 13 июня 2021 года в матче против Нидерландов в рамках Евро-2020.

Украина на Евро-2012

Украина на Евро-2016