Крейчикова обыграла Павлюченкову в финале Ролан Гаррос

Чешка Барбора Крейчикова (№33 WTA) стала победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде.
В финале чешка одолела Анастасию Павлюченкову из России (№32 WTA).
Ролан Гаррос. Финал
Барбора Крейчикова (Чехия) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 6:1, 2:6, 6:4
Обе теннисистки впервые играли в финале турнира Большого Шлема.
Отметим, что Барбора выиграла 12 последних матчей, взяв два титула: Страсбург и Ролан Гаррос. В третье круге грунтового мейджора чешка остановила украинку Элину Свитолину.
Источник — Sport.ua
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Почему Кенин,Крейчикова,Кербер смогли???
Обидно ...
Молодец, Барбора. Матчболы дрожащей рукой, та то таке)) Да и поклонникам Элины немножко подсластила пилюлю: все-таки проиграть будущей чемпионке - это не то же самое, что какой-нибудь подорожке))
Ну а в целом финал получился так себе. К матчу швейцарцев с валлийцами у меня не было и десятой доли того интереса, что к матчу итальянцев, но если вчерашние голы я посмотрел лишь в видеообзоре, то оба сегодняшних - в прямом эфире. Это о чем-то да говорит.
Почему Кенин,Крейчикова,Кербер смогли???
Обидно ...
Молодец, Барбора. Матчболы дрожащей рукой, та то таке)) Да и поклонникам Элины немножко подсластила пилюлю: все-таки проиграть будущей чемпионке - это не то же самое, что какой-нибудь подорожке))
Ну а в целом финал получился так себе. К матчу швейцарцев с валлийцами у меня не было и десятой доли того интереса, что к матчу итальянцев, но если вчерашние голы я посмотрел лишь в видеообзоре, то оба сегодняшних - в прямом эфире. Это о чем-то да говорит.
Молодец, Барбора. Матчболы дрожащей рукой, та то таке)) Да и поклонникам Элины немножко подсластила пилюлю: все-таки проиграть будущей чемпионке - это не то же самое, что какой-нибудь подорожке))
Ну а в целом финал получился так себе. К матчу швейцарцев с валлийцами у меня не было и десятой доли того интереса, что к матчу итальянцев, но если вчерашние голы я посмотрел лишь в видеообзоре, то оба сегодняшних - в прямом эфире. Это о чем-то да говорит.
Почему Кенин,Крейчикова,Кербер смогли???
Обидно ...
Молодец, Барбора. Матчболы дрожащей рукой, та то таке)) Да и поклонникам Элины немножко подсластила пилюлю: все-таки проиграть будущей чемпионке - это не то же самое, что какой-нибудь подорожке))
Ну а в целом финал получился так себе. К матчу швейцарцев с валлийцами у меня не было и десятой доли того интереса, что к матчу итальянцев, но если вчерашние голы я посмотрел лишь в видеообзоре, то оба сегодняшних - в прямом эфире. Это о чем-то да говорит.
Почему Кенин,Крейчикова,Кербер смогли???
Обидно ...
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