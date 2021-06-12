Крейчикова обыграла Павлюченкову в финале Ролан Гаррос

Барбора выиграла дебютный титул Grand Slam

  • 12.06.2021 18:09
  • 451 просмотр
  • 6 комментариев
Крейчикова обыграла Павлюченкову в финале Ролан Гаррос
© Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

Чешка Барбора Крейчикова (№33 WTA) стала победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде.
 
В финале чешка одолела Анастасию Павлюченкову из России (№32 WTA).
 
Ролан Гаррос. Финал
Барбора Крейчикова (Чехия) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 6:1, 2:6, 6:4
 
Обе теннисистки впервые играли в финале турнира Большого Шлема.

Отметим, что Барбора выиграла 12 последних матчей, взяв два титула: Страсбург и Ролан Гаррос. В третье круге грунтового мейджора чешка остановила украинку Элину Свитолину.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 12.06.2021 18:16
    0
    ще одна чудова новина сьогодні
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 12.06.2021 18:15
    0
    Ukrop, 12.06.2021 18:13
    Ну Эля,как же так? В который раз уже сетка лёгкая была...
    Почему Кенин,Крейчикова,Кербер смогли???
    Обидно ...
    А оно ей надо? Поплыла мадам,у неё сейчас мысли какую фамилию оставить
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 12.06.2021 18:14
    0
    introvert, 12.06.2021 18:12
    Ну а по-другому и быть не могло. Павлуше с ее "невероятным техническим арсеналом" просто-напросто нечем выигрывать у Крейчиковой, когда та играет всерьез и с полной концентрацией.

    Молодец, Барбора. Матчболы дрожащей рукой, та то таке)) Да и поклонникам Элины немножко подсластила пилюлю: все-таки проиграть будущей чемпионке - это не то же самое, что какой-нибудь подорожке))
    Ну а в целом финал получился так себе. К матчу швейцарцев с валлийцами у меня не было и десятой доли того интереса, что к матчу итальянцев, но если вчерашние голы я посмотрел лишь в видеообзоре, то оба сегодняшних - в прямом эфире. Это о чем-то да говорит.
    Тиктокерша учись!
    Ссылка
    Ukrop
    online
      Ukrop, 12.06.2021 18:13
    0
    Ну Эля,как же так? В который раз уже сетка лёгкая была...
    Почему Кенин,Крейчикова,Кербер смогли???
    Обидно ...
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    introvert
    online
      introvert, 12.06.2021 18:12
    +1
    Ну а по-другому и быть не могло. Павлуше с ее "невероятным техническим арсеналом" просто-напросто нечем выигрывать у Крейчиковой, когда та играет всерьез и с полной концентрацией.

    Молодец, Барбора. Матчболы дрожащей рукой, та то таке)) Да и поклонникам Элины немножко подсластила пилюлю: все-таки проиграть будущей чемпионке - это не то же самое, что какой-нибудь подорожке))
    Ну а в целом финал получился так себе. К матчу швейцарцев с валлийцами у меня не было и десятой доли того интереса, что к матчу итальянцев, но если вчерашние голы я посмотрел лишь в видеообзоре, то оба сегодняшних - в прямом эфире. Это о чем-то да говорит.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 12.06.2021 18:12
    +3
    Еліна, на цьому місці мала бути твоя реклама.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 12.06.2021 18:12
    +3
    Еліна, на цьому місці мала бути твоя реклама.
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 12.06.2021 18:12
    +1
    Ну а по-другому и быть не могло. Павлуше с ее "невероятным техническим арсеналом" просто-напросто нечем выигрывать у Крейчиковой, когда та играет всерьез и с полной концентрацией.

    Молодец, Барбора. Матчболы дрожащей рукой, та то таке)) Да и поклонникам Элины немножко подсластила пилюлю: все-таки проиграть будущей чемпионке - это не то же самое, что какой-нибудь подорожке))
    Ну а в целом финал получился так себе. К матчу швейцарцев с валлийцами у меня не было и десятой доли того интереса, что к матчу итальянцев, но если вчерашние голы я посмотрел лишь в видеообзоре, то оба сегодняшних - в прямом эфире. Это о чем-то да говорит.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 12.06.2021 18:16
    0
    ще одна чудова новина сьогодні
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 12.06.2021 18:15
    0
    Ukrop, 12.06.2021 18:13
    Ну Эля,как же так? В который раз уже сетка лёгкая была...
    Почему Кенин,Крейчикова,Кербер смогли???
    Обидно ...
    А оно ей надо? Поплыла мадам,у неё сейчас мысли какую фамилию оставить
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 12.06.2021 18:14
    0
    introvert, 12.06.2021 18:12
    Ну а по-другому и быть не могло. Павлуше с ее "невероятным техническим арсеналом" просто-напросто нечем выигрывать у Крейчиковой, когда та играет всерьез и с полной концентрацией.

    Молодец, Барбора. Матчболы дрожащей рукой, та то таке)) Да и поклонникам Элины немножко подсластила пилюлю: все-таки проиграть будущей чемпионке - это не то же самое, что какой-нибудь подорожке))
    Ну а в целом финал получился так себе. К матчу швейцарцев с валлийцами у меня не было и десятой доли того интереса, что к матчу итальянцев, но если вчерашние голы я посмотрел лишь в видеообзоре, то оба сегодняшних - в прямом эфире. Это о чем-то да говорит.
    Тиктокерша учись!
    Ссылка
    Ukrop
    online
      Ukrop, 12.06.2021 18:13
    0
    Ну Эля,как же так? В который раз уже сетка лёгкая была...
    Почему Кенин,Крейчикова,Кербер смогли???
    Обидно ...
    Ссылка
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