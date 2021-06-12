Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Для меня Италия – это темная лошадка»

Специалист – о матче-открытии Евро-2020

  • 12.06.2021 14:58
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Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Для меня Италия – это темная лошадка»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал победу Италии над Турцией (3:0) в матче-открытии Евро-2020.

«Я ожидал очень многого от турков. Турки очень плохо начали. Они сразу опустились, играли практически в пять защитников. Итальянцы играли очень быстро, дерзко, агрессивно. Я думаю, что даже турки этого не ожидали, думали, что соперник будет присматриваться. По-моему, итальянцы не забивали три гола в одном матче. Так впервые произошло. Это приятный показатель. У турков практически не было моментов, итальянцы же хладнокровно разрушали защиту турков. У Джорджо Кьеллини был момент, мне очень понравились игроки «Сассуоло». Сегодня они выглядели великолепно. Доменико Берарди отпахал. Леонардо Спинаццола был просто шикарен.

Для меня Италия – это темная лошадка, которая действительно может показать на что они способны именно в этом чемпионате. Левый фланг у турков очень хромал и конечно неудачная игра защитника Мериха Демирала, который животом забил мяч в свои ворота. Лоренцо Инсинье шикарно забил. Шикарное исполнение, через троих игроков и Инсинье обводящим ударом забивает великолепный гол. Посмотрите какими силами атакуют итальянцы. Для меня это перерождение Италии. Все игроки бегут вперед, до 5 человек в штрафной. Италия сейчас «On Fire», реально несутся вперед», - сказал Левченко.

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Источник — Футбол 1/2/3

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