Козлова узнала первую соперницу на турнире в Бирмингеме

Украинская теннисистка Катерина Козлова выступит на травяном турнире WTA250 в Бирмингеме, который пройдет с 14 по 20 июня.
В первом раунде квалификации Козлова сыграет против британки Эмили Уэбли-Смит, которой организаторы турнира предоставили wild card.
В основной сетке турнира выступит Марта Костюк.
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Источник — Большой теннис Украины
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