Козлова узнала первую соперницу на турнире в Бирмингеме

Украинка стартует в квалификации

  • 11.06.2021 22:45
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Козлова узнала первую соперницу на турнире в Бирмингеме
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Катерина Козлова выступит на травяном турнире WTA250 в Бирмингеме, который пройдет с 14 по 20 июня.

В первом раунде квалификации Козлова сыграет против британки Эмили Уэбли-Смит, которой организаторы турнира предоставили wild card.

В основной сетке турнира выступит Марта Костюк.

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Источник — Большой теннис Украины

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