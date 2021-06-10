Как уберут «Героям слава»? «Надпись заклеят, она же изнутри находится»

Источник в сборной Украины рассказал, как будет выполнено требование УЕФА убрать с формы слоган «Героям слава», ведь надпись находится на той части футболки, которая практически не видна:
«Скорее всего, форма будет переделываться. Возможно, надпись заклеят, она же изнутри находится».
Напомним, в УЕФА приняли решение запретить использование на игровой форме сборной Украины лозунга «Героям слава», но разрешили слоган «Слава Украине».
Я срочно вылетел в Рим. Павелко рассказал, что будет делать с решением УЕФА
Источник — Вести
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Там поди не хай гитлер же надпись
Там поди не хай гитлер же надпись
Там поди не хай гитлер же надпись
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.