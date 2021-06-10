Как уберут «Героям слава»? «Надпись заклеят, она же изнутри находится»

УЕФА потребовал от сборную Украины убрать с формы якобы политический слоган

  • 10.06.2021 21:57
  • 4570 просмотров
  • 11 комментариев
Как уберут «Героям слава»? «Надпись заклеят, она же изнутри находится»
© УАФ

Источник в сборной Украины рассказал, как будет выполнено требование УЕФА убрать с формы слоган «Героям слава», ведь надпись находится на той части футболки, которая практически не видна:

«Скорее всего, форма будет переделываться. Возможно, надпись заклеят, она же изнутри находится».

Напомним, в УЕФА приняли решение запретить использование на игровой форме сборной Украины лозунга «Героям слава», но разрешили слоган «Слава Украине».

Я срочно вылетел в Рим. Павелко рассказал, что будет делать с решением УЕФА

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Вести

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 10.06.2021 22:55
    +5
    Наклейки будут клеить кацапам на глаза
    Ссылка
    manaero
    online
      manaero, 10.06.2021 22:50
    -5
    Александр Казюк, 10.06.2021 22:38
    Заклеить это хорошая идея. Главное чтобы когда наклейку снимаешь надпись не портилась.
    То , что испорченои при рождении, испортить нельзя ))
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 10.06.2021 22:38
    0
    Заклеить это хорошая идея. Главное чтобы когда наклейку снимаешь надпись не портилась.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.06.2021 22:37
    +1
    zivuales, 10.06.2021 22:20
    Ну уже ж указали, что это наше армейской приветствие с 2014. А значит - милитаризм. Если бы этого не было, то и вопрос бы не встал.
    2О14?! А что случилось в этот год чего не актуализировали?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.06.2021 22:37
    +1
    zivuales, 10.06.2021 22:20
    Ну уже ж указали, что это наше армейской приветствие с 2014. А значит - милитаризм. Если бы этого не было, то и вопрос бы не встал.
    Так можно много чего за уши притянуть, ну а 2-ое мб стоило напомнить органу принимающему это решение офиц. агрессию и аннексию или последнее решили мягко опустить почему-то?
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 10.06.2021 22:29
    +7
    вообще, бред полный ...убрать то что и так не видно....лишь бы не разрывались (тут фраза за котлорую меня блочит модератор сайта)...спрятать спрятанное ....
    Ссылка
    honor93
      honor93, 10.06.2021 22:28
    +15
    На місці керівництва збірної я би хрен клав на їх вимоги ....кацапня залізла в Україну, відібрала Крим, залізла на донбас, кормить сєпарів на донбасі ...від рук кацапської наволочі загинули більше десятка тисяч українців ...і тут куйлостану не сподобався напис на наших футболках ...уефа склало ручки і виконала вимогу кацапів ...завтра кацапам форма наша не сподобається і вони знову занесуть гроші в уефа ...може вже пора трохи себе поважати ? ... уявіть якби подібний напис був на футболках англійців, то чи ввели би проти них такі заборони ? ...
    Ссылка
    zivuales
    online
      zivuales, 10.06.2021 22:20
    -11
    dd dent, 10.06.2021 22:07
    А что там прям политического что б трогать её?!
    Там поди не хай гитлер же надпись
    Ну уже ж указали, что это наше армейской приветствие с 2014. А значит - милитаризм. Если бы этого не было, то и вопрос бы не встал.
    Ссылка
    dnepryanin
    online
      dnepryanin, 10.06.2021 22:17
    +10
    да пусть кацапы снимаются с евро ноют и ноют
    Ссылка
    manaero
    online
      manaero, 10.06.2021 22:14
    -11
    Сборной - удачи ! А политические игрища и лозунгипость останутся для неадекватов ...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.06.2021 22:07
    +7
    А что там прям политического что б трогать её?!
    Там поди не хай гитлер же надпись
    Ссылка
    honor93
      honor93, 10.06.2021 22:28
    +15
    На місці керівництва збірної я би хрен клав на їх вимоги ....кацапня залізла в Україну, відібрала Крим, залізла на донбас, кормить сєпарів на донбасі ...від рук кацапської наволочі загинули більше десятка тисяч українців ...і тут куйлостану не сподобався напис на наших футболках ...уефа склало ручки і виконала вимогу кацапів ...завтра кацапам форма наша не сподобається і вони знову занесуть гроші в уефа ...може вже пора трохи себе поважати ? ... уявіть якби подібний напис був на футболках англійців, то чи ввели би проти них такі заборони ? ...
    Ссылка
    dnepryanin
    online
      dnepryanin, 10.06.2021 22:17
    +10
    да пусть кацапы снимаются с евро ноют и ноют
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 10.06.2021 22:29
    +7
    вообще, бред полный ...убрать то что и так не видно....лишь бы не разрывались (тут фраза за котлорую меня блочит модератор сайта)...спрятать спрятанное ....
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.06.2021 22:07
    +7
    А что там прям политического что б трогать её?!
    Там поди не хай гитлер же надпись
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 10.06.2021 22:55
    +5
    Наклейки будут клеить кацапам на глаза
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.06.2021 22:37
    +1
    zivuales, 10.06.2021 22:20
    Ну уже ж указали, что это наше армейской приветствие с 2014. А значит - милитаризм. Если бы этого не было, то и вопрос бы не встал.
    2О14?! А что случилось в этот год чего не актуализировали?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.06.2021 22:37
    +1
    zivuales, 10.06.2021 22:20
    Ну уже ж указали, что это наше армейской приветствие с 2014. А значит - милитаризм. Если бы этого не было, то и вопрос бы не встал.
    Так можно много чего за уши притянуть, ну а 2-ое мб стоило напомнить органу принимающему это решение офиц. агрессию и аннексию или последнее решили мягко опустить почему-то?
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 10.06.2021 22:38
    0
    Заклеить это хорошая идея. Главное чтобы когда наклейку снимаешь надпись не портилась.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности