Как уберут «Героям слава»? «Надпись заклеят, она же изнутри находится»

Источник в сборной Украины рассказал, как будет выполнено требование УЕФА убрать с формы слоган «Героям слава», ведь надпись находится на той части футболки, которая практически не видна:

«Скорее всего, форма будет переделываться. Возможно, надпись заклеят, она же изнутри находится».

Напомним, в УЕФА приняли решение запретить использование на игровой форме сборной Украины лозунга «Героям слава», но разрешили слоган «Слава Украине».

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