Никаких политических лозунгов. Газзаев отреагировал на решение УЕФА

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Валерий Газзаев отреагировал на скандал с запретом от УЕФА на использование слогана «Героям слава» на игровой форме сборной Украины:
«У всего спортивного мира и сообщества есть устоявшиеся традиции – не допускать предвзятого отношения к сопернику в спорте по признакам пола, расы, вероисповедания, цвета кожи.
Поэтому регламент УЕФА не допускает никаких политических лозунгов – только спортивный принцип и честная спортивная борьба».
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Источник — ТАСС
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https://www.youtube.com/watch?v=S6qH176Abko "Газзаев - пёс " в исполнении болельщиков Исландии
https://www.youtube.com/watch?v=S6qH176Abko "Газзаев - пёс " в исполнении болельщиков Исландии
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