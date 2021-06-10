Никаких политических лозунгов. Газзаев отреагировал на решение УЕФА

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Валерий Газзаев отреагировал на скандал с запретом от УЕФА на использование слогана «Героям слава» на игровой форме сборной Украины:

«У всего спортивного мира и сообщества есть устоявшиеся традиции – не допускать предвзятого отношения к сопернику в спорте по признакам пола, расы, вероисповедания, цвета кожи.

Поэтому регламент УЕФА не допускает никаких политических лозунгов – только спортивный принцип и честная спортивная борьба».

Я срочно вылетел в Рим. Павелко рассказал, что будет делать с решением УЕФА