Никаких политических лозунгов. Газзаев отреагировал на решение УЕФА

Бывший главный тренер «Динамо» поддержал запрет слогана «Героям слава»

  • 10.06.2021 21:23
  • 2949 просмотров
  • 7 комментариев
Никаких политических лозунгов. Газзаев отреагировал на решение УЕФА
© Getty Images/Global Images Ukraine. Валерий Газзаев

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Валерий Газзаев отреагировал на скандал с запретом от УЕФА на использование слогана «Героям слава» на игровой форме сборной Украины:

«У всего спортивного мира и сообщества есть устоявшиеся традиции – не допускать предвзятого отношения к сопернику в спорте по признакам пола, расы, вероисповедания, цвета кожи.

Поэтому регламент УЕФА не допускает никаких политических лозунгов – только спортивный принцип и честная спортивная борьба».

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Источник — ТАСС

(11 голосов)

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Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 10.06.2021 21:52
    0
    Чий Крим, вусатий:???!!!
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 10.06.2021 21:46
    0
    Кстати, а Газзаев знает, что Петр переименовал Великую Татарию в Россию, но до сих пор кричат татарский националистический клич "Ура", "Ур".
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 10.06.2021 21:44
    +2
    Ну вот, еще одному замороженному захотелось засветиться.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 10.06.2021 21:41
    +2
    Да что ж у них всех так пригорает то?
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 10.06.2021 21:38
    +4
    В буду, пёс
    Ссылка
    Viktor Kosta
    online
      Viktor Kosta, 10.06.2021 21:36
    0
    Усатая валера, а ты не хочешь вспомнить олимпиаду-80 в столице мордора - маскве? Я напомню. Центральный нападающий сб. сэсэсэра в матче с Кубой 10:0 забил аж ноль целых )(уй десятых. Форвард от Бога.
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 10.06.2021 21:33
    +4
    https://www.youtube.com/watch?v=xuibT700uqs Газзаев ПЁС
    https://www.youtube.com/watch?v=S6qH176Abko "Газзаев - пёс " в исполнении болельщиков Исландии
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 10.06.2021 21:38
    +4
    В буду, пёс
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 10.06.2021 21:33
    +4
    https://www.youtube.com/watch?v=xuibT700uqs Газзаев ПЁС
    https://www.youtube.com/watch?v=S6qH176Abko "Газзаев - пёс " в исполнении болельщиков Исландии
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 10.06.2021 21:44
    +2
    Ну вот, еще одному замороженному захотелось засветиться.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 10.06.2021 21:41
    +2
    Да что ж у них всех так пригорает то?
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 10.06.2021 21:52
    0
    Чий Крим, вусатий:???!!!
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 10.06.2021 21:46
    0
    Кстати, а Газзаев знает, что Петр переименовал Великую Татарию в Россию, но до сих пор кричат татарский националистический клич "Ура", "Ур".
    Ссылка
    Viktor Kosta
    online
      Viktor Kosta, 10.06.2021 21:36
    0
    Усатая валера, а ты не хочешь вспомнить олимпиаду-80 в столице мордора - маскве? Я напомню. Центральный нападающий сб. сэсэсэра в матче с Кубой 10:0 забил аж ноль целых )(уй десятых. Форвард от Бога.
    Ссылка
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