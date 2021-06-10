Козлова в трех сетах проиграла первой сеяной на турнире в Ноттингеме

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№159 WTA) завершила борьбу в рамках травяных соревнований WTA 250 в Ноттингеме.



В матче третьего круга основы украинка, которая преодолела квалификацию, в трех сетах уступила первой сеяной Йоханне Конте из Великобритании (№20 WTA).



Ноттингем. Третий круг

Катерина Козлова (Украина) – Йоханна Конте (Великобритания) – 2:6, 6:1, 3:6



В 1/4 финала Конта сразится против восьмой сеяной Алисон ван Эйтванк из Бельгии.

Отметим, что это был 16-й матч Козловой против теннисисток из топ-20. Ранее она побеждала всего дважды.