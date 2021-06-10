Козлова в трех сетах проиграла первой сеяной на турнире в Ноттингеме

Украинка провела хороший матч против Йоханны Конты, но победить британку не удалось

  • 10.06.2021 16:29
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Козлова в трех сетах проиграла первой сеяной на турнире в Ноттингеме
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Козлова

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№159 WTA)  завершила борьбу в рамках травяных соревнований WTA 250 в Ноттингеме.
 
В матче третьего круга основы украинка, которая преодолела квалификацию, в трех сетах уступила первой сеяной Йоханне Конте из Великобритании (№20 WTA).
 
Ноттингем. Третий круг
Катерина Козлова (Украина) – Йоханна Конте (Великобритания) – 2:6, 6:1, 3:6
 
В 1/4 финала Конта сразится против восьмой сеяной Алисон ван Эйтванк из Бельгии. 

Отметим, что это был 16-й матч Козловой против теннисисток из топ-20. Ранее она побеждала всего дважды.

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Источник — Sport.ua

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