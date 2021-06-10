Козлова в трех сетах проиграла первой сеяной на турнире в Ноттингеме

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№159 WTA) завершила борьбу в рамках травяных соревнований WTA 250 в Ноттингеме.
В матче третьего круга основы украинка, которая преодолела квалификацию, в трех сетах уступила первой сеяной Йоханне Конте из Великобритании (№20 WTA).
Ноттингем. Третий круг
Катерина Козлова (Украина) – Йоханна Конте (Великобритания) – 2:6, 6:1, 3:6
В 1/4 финала Конта сразится против восьмой сеяной Алисон ван Эйтванк из Бельгии.
Отметим, что это был 16-й матч Козловой против теннисисток из топ-20. Ранее она побеждала всего дважды.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
https://www.youtube.com/watch?v=FMwtM7VDNxI
https://www.youtube.com/watch?v=FMwtM7VDNxI
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.