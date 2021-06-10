Анастасия Павлюченкова – Тамара Зиданшек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг пройдут полуфинальные матчи Ролан Гаррос в женском одиночном разряде.



Первыми на корт выйдут Анастасия Павлюченкова (№32 WTA) и Тамара Зиданшек (№85 WTA). Встреча начнется в 16:00 по Киеву.



Ранее девушки не встречались.



Во втором полуфинале сыграют Барбора Крейчикова (№33 WTA) и Мария Саккари (№18 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча