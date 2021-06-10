Катерина Козлова – Йоханна Конта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 июня украинская теннисистка Катерина Козлова (№159 WTA) продолжит борьбу в рамках травяных соревнований WTA 250 в Ноттингеме.



В матче третьего круга основы украинка, которая преодолела квалификацию, сыграет с первой сеяной Йоханной Контой из Великобритании (№20 WTA).



Начало матча в 14:00 по Киеву.



Ранее теннисистки встречались один раз, победила украинка.

В 1/4 финала победительница встречи сразится против Виктории Голубич из Швейцарии или Алисон ван Эйтванк из Бельгии.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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