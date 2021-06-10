Катерина Козлова – Йоханна Конта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга в Ноттингеме

  • 10.06.2021 11:13
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Катерина Козлова – Йоханна Конта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Козлова

10 июня украинская теннисистка Катерина Козлова (№159 WTA)  продолжит борьбу в рамках травяных соревнований WTA 250 в Ноттингеме.
 
В матче третьего круга основы украинка, которая преодолела квалификацию, сыграет с первой сеяной Йоханной Контой из Великобритании (№20 WTA).
 
Начало матча в 14:00 по Киеву. 
 
Ранее теннисистки встречались один раз, победила украинка.

В 1/4 финала победительница встречи сразится против Виктории Голубич из Швейцарии или Алисон ван Эйтванк из Бельгии. 

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

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