Металлист 1925 рассказал о бюджете и целях на сезон УПЛ

Сергей Стороженко будет доволен месту в топ-10

  • 09.06.2021 17:11
  • 2415 просмотров
  • 3 комментария
Металлист 1925 рассказал о бюджете и целях на сезон УПЛ
© facebook.com/metalist1925kh

Глава наблюдательного совета «Металлиста 1925» Сергей Стороженко рассказал о бюджете клуба и задачах на сезон 2021/22, который команда проведет в УПЛ.

– Какой бюджет будет у клуба в УПЛ?

– Он обязательно увеличится. Думаю, он будет не менее 2-3 млн долларов. Мы еще не считали.

Если мы говорим о финансовом критерии лицензирования, то клуб должен быть не убыточным и ликвидным. Это основное. Клуб должен жить по средствам и показать, как он живет – от бумажного бюджета до последней дочки компании, которая участвует в инвестициях клуба. Мы опубликовали свой бюджет за прошлый год – это был единственный год, когда мы были в убытках. Но это влияние пандемии, многие спонсоры потеряли возможность платить по контрактам. Мы пошли на сокращение зарплат, как и во многих клубах мира.

– Какой будет задача у команды в УПЛ?

– Мы должны доиграть последний тур, провести собрание учредителей. На нем мы заслушаем отчеты главного тренера, генерального директора, финансового директора. Затем, когда будем иметь все отчеты на руках, обсудим, какую задачу ставить в новом сезоне.

Но с учетом того, что следующий чемпионат в элитном дивизионе будут представлять 16 клубов, на мой взгляд, мы должны поставить задачу занять 10-11 место. 

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Источник — Трибуна

(4 голоса)

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Комментарии
    rosti79
    online
      rosti79, 09.06.2021 18:16
    -1
    В пердив опустятся опять
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 09.06.2021 18:02
    0
    Вот 10 -11 место это реально. Очень разумное и сдержанное заявление.
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 09.06.2021 17:56
    0
    На перший сезон непогано, вважаю ніхто не відмовиться і на вище місце.
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 09.06.2021 18:02
    0
    Вот 10 -11 место это реально. Очень разумное и сдержанное заявление.
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 09.06.2021 17:56
    0
    На перший сезон непогано, вважаю ніхто не відмовиться і на вище місце.
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