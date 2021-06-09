Де Дзерби настаивает на покупке Локателли

Специалист хочет поработать с экс-подопечным по «Сассуоло» теперь и в донецком «Шахтере»

  • 09.06.2021 12:13
  • 3489 просмотров
  • 10 комментариев
Де Дзерби настаивает на покупке Локателли
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Локателли

Новоиспеченный главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби настаивает на том, чтобы «горняки» подписали полузащитника «Сассуоло» и сборной Италии Мануэля Локателли.

На 23-летнего игрока, оценочная стоимость которого составляет 35 миллионов евро, ныне активно претендует «Ювентус», с которым Локателли даже успел согласовать детали личного контракта.

Ранее сообщалось, что Локателли отказался от переезда в «Шахтер», желая продолжить карьеру в Серии А.

В минувшем сезоне на счету Локателли 34 матча, 4 забитых мяча и 3 результативные передачи.

Почему слухи о топ-трансфере Локателли в Шахтер – мыльный пузырь из прессы

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Источник — Calciomercato

(9 голосов)

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Комментарии
    Andre066
    online
      Andre066, 09.06.2021 13:39
    0
    Это кротам не Бразилия а топ-5 чемпионата Европы
    Ссылка
    NeRoN69
    online
      NeRoN69, 09.06.2021 13:29
    0
    Конфликт интересов не присутствует?
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 09.06.2021 13:23
    0
    Треба було Маура підписувати. Теж вимагав би багато, але то би були дійсно гравці.
    Ссылка
    KoPoJIb_KpoToB
    online
      KoPoJIb_KpoToB, 09.06.2021 13:02
    +2
    Думаю контракт с ДеДзерби это самая большая ошибка ..... Слишком много он просит, предварительно ничего не дав .
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 09.06.2021 12:51
    0
    Локателлі-Лукареллі... Щось дуже схоже...
    Ссылка
    Bolshoi
      Bolshoi, 09.06.2021 12:49
    -2
    Весь хлам в Шахтер по тройной цене.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 09.06.2021 12:44
    -1
    New Zealander, 09.06.2021 12:28
    Видимо, раз Дзерби такой настойчивый и дальше, значёт вопрос только в цене
    Видно, якщо Де Дзербі такий наступний - питання у відсотку, який отримає сам Де Дзербі від італійців за цей трансфер.... Ой щось дуже сильно виглядає, що Шахтар запросив заробітчанина, який приїхав за баблом, а вже як нова команда гратиме - його мало хвилює... (Сподіваюся в його контракті немає пункту згідно якого за дострокове розірвання контракту Шахтар виплачує захмарні гроші , як це було у випадку Капелло зі збірною росії...)
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 09.06.2021 12:28
    +1
    Ruud, 09.06.2021 12:17
    а сам то он хочет играть в Украине?
    Видимо, раз Дзерби такой настойчивый и дальше, значёт вопрос только в цене
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 09.06.2021 12:28
    +1
    Это бред.
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 09.06.2021 12:17
    +6
    а сам то он хочет играть в Украине?
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 09.06.2021 12:17
    +6
    а сам то он хочет играть в Украине?
    Ссылка
    KoPoJIb_KpoToB
    online
      KoPoJIb_KpoToB, 09.06.2021 13:02
    +2
    Думаю контракт с ДеДзерби это самая большая ошибка ..... Слишком много он просит, предварительно ничего не дав .
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 09.06.2021 12:28
    +1
    Ruud, 09.06.2021 12:17
    а сам то он хочет играть в Украине?
    Видимо, раз Дзерби такой настойчивый и дальше, значёт вопрос только в цене
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 09.06.2021 12:28
    +1
    Это бред.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 09.06.2021 13:39
    0
    Это кротам не Бразилия а топ-5 чемпионата Европы
    Ссылка
    NeRoN69
    online
      NeRoN69, 09.06.2021 13:29
    0
    Конфликт интересов не присутствует?
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 09.06.2021 13:23
    0
    Треба було Маура підписувати. Теж вимагав би багато, але то би були дійсно гравці.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 09.06.2021 12:51
    0
    Локателлі-Лукареллі... Щось дуже схоже...
    Ссылка
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