Де Дзерби настаивает на покупке Локателли

Новоиспеченный главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби настаивает на том, чтобы «горняки» подписали полузащитника «Сассуоло» и сборной Италии Мануэля Локателли.

На 23-летнего игрока, оценочная стоимость которого составляет 35 миллионов евро, ныне активно претендует «Ювентус», с которым Локателли даже успел согласовать детали личного контракта.

Ранее сообщалось, что Локателли отказался от переезда в «Шахтер», желая продолжить карьеру в Серии А.

В минувшем сезоне на счету Локателли 34 матча, 4 забитых мяча и 3 результативные передачи.

Почему слухи о топ-трансфере Локателли в Шахтер – мыльный пузырь из прессы