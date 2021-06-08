Ювентус согласовал контракт с Локателли

Ранее футболистом интересовался «Шахтер»

  • 08.06.2021 14:55
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Ювентус согласовал контракт с Локателли
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ювентус» в ближайшее время может усилить свой состав хавбеком «Сассуоло» Мануэлем Локателли.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, 23-летний хавбек уже согласовал условия личного контракта с «Ювентусом», который будет рассчитан до 2026 года с зарплатой в 3 миллиона евро в год.

В то же время, туринский клуб хочет снизить запрашиваемую за футболиста сумму в 40 миллионов евро.

В сезоне 2020/21 Локателли сыграл 34 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи.

Ранее Локателли отклонил предложение донецкого «Шахтера», куда его хотел пригласить экс-наставник «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.

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Источник — Twitter

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