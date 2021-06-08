Тамара ЗИДАНШЕК: «Психолог очень добавил мне уверенности в своих силах»

Полуфиналистка Ролан Гаррос – о своих маленьких секретах

  • 08.06.2021 18:29
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Тамара ЗИДАНШЕК: «Психолог очень добавил мне уверенности в своих силах»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тамара Зиданшек

Словенская теннисистка Тамара Зиданшек рассказала, что ей помогло выйти в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
«Как только доходишь до этого этапа, все дело в ментальности. Речь идет о вере в то, что можешь пройти дальше. Дело не в том, что сможешь сильнее бить по мячу или быстрее бегать. Хорошо, возможно, сможешь немного улучшить и эти компоненты, но я говорю о вере в свои силы.
 
Со мной на турнире находится психолог. Уверенность в себе, попытки взять себя в руки в сложных ситуациях и просто продолжать борьбу – это требует большой психологической подготовки и много энергии. Он мне очень помог с этим», – сказала Зиданшек.
 
Ранее словенка никогда не заходила дальше второго круга турниров Большого Шлема.

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Источник — WTA Insider

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