Словения ликует. Определилась первая полуфиналистка Ролан Гаррос

Во вторник на кортах Парижа стартовали матчи 1/4 финала. В первом поединке игрового дня Тамара Зиданшек (№85 WTA) переиграла Паулу Бадосу из Испании (№35 WTA).



Ролан Гаррос. 1/4 финала

Тамара Зиданшек (Словения) – Паула Бадоса (Испания) – 7:5, 4:6, 8:6

Ранее словенка никогда не заходила дальше второго круга турниров Большого Шлема. Тамара стала первой представительницей своей страны в полуфинале ТБШ.



Зиданшек сыграет в полуфинале с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) – Анастасия Павлюченкова (Россия).