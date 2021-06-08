Словения ликует. Определилась первая полуфиналистка Ролан Гаррос

Во вторник на кортах Парижа стартовали матчи 1/4 финала. В первом поединке игрового дня Тамара Зиданшек (№85 WTA) переиграла Паулу Бадосу из Испании (№35 WTA).
Ролан Гаррос. 1/4 финала
Тамара Зиданшек (Словения) – Паула Бадоса (Испания) – 7:5, 4:6, 8:6
Ранее словенка никогда не заходила дальше второго круга турниров Большого Шлема. Тамара стала первой представительницей своей страны в полуфинале ТБШ.
Зиданшек сыграет в полуфинале с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) – Анастасия Павлюченкова (Россия).
Источник — Sport.ua
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Так, пощастило з сіткою. Але це та сама Зіданшек, яка ледь не виграла у Мугуруси на минулому РГ, ледь не виграла у Барті в Мадриді. Просто перестала боятися, і результат прийшов.
Приклад для нашого другого ешелону.
Так, пощастило з сіткою. Але це та сама Зіданшек, яка ледь не виграла у Мугуруси на минулому РГ, ледь не виграла у Барті в Мадриді. Просто перестала боятися, і результат прийшов.
Приклад для нашого другого ешелону.
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