Словения ликует. Определилась первая полуфиналистка Ролан Гаррос

Тамара Зиданшек творит историю

  • 08.06.2021 15:38
  • 945 просмотров
  • 5 комментариев
Словения ликует. Определилась первая полуфиналистка Ролан Гаррос
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тамара Зиданшек

Во вторник на кортах Парижа стартовали матчи 1/4 финала. В первом поединке игрового дня Тамара Зиданшек (№85 WTA) переиграла Паулу Бадосу из Испании (№35 WTA).
 
Ролан Гаррос. 1/4 финала
Тамара Зиданшек (Словения) – Паула Бадоса (Испания) – 7:5, 4:6, 8:6

Ранее словенка никогда не заходила дальше второго круга турниров Большого Шлема. Тамара стала первой представительницей своей страны в полуфинале ТБШ.
 
Зиданшек сыграет в полуфинале с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) – Анастасия Павлюченкова (Россия).

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 08.06.2021 16:15
    0
    Должна была выигрывать в двух сетах, но в середине второго сета тупо пропала игра и начала ошибаться чуть не в каждом розыгрыше. Можно сказать подарила Бадосе сет.
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 08.06.2021 15:52
    -3
    А многие спецы здесь прогнозировали выход Бадосы в финал и даже её победу
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 08.06.2021 15:49
    +3
    Ну хто б сказав, що тенісистка з кінця першої сотні буде в півфіналі Шолома.
    Так, пощастило з сіткою. Але це та сама Зіданшек, яка ледь не виграла у Мугуруси на минулому РГ, ледь не виграла у Барті в Мадриді. Просто перестала боятися, і результат прийшов.
    Приклад для нашого другого ешелону.
    Ссылка
    Mishak
    online
      Mishak, 08.06.2021 15:43
    0
    " РГ" любит сенсации.. . Когда хочешь, эта словенка Зиндашек и выиграет РГ-2021)))
    Ссылка
    Disiny7
    online
      Disiny7, 08.06.2021 15:41
    0
    Жесть, и Бадоса туда же
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 08.06.2021 15:49
    +3
    Ну хто б сказав, що тенісистка з кінця першої сотні буде в півфіналі Шолома.
    Так, пощастило з сіткою. Але це та сама Зіданшек, яка ледь не виграла у Мугуруси на минулому РГ, ледь не виграла у Барті в Мадриді. Просто перестала боятися, і результат прийшов.
    Приклад для нашого другого ешелону.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 08.06.2021 16:15
    0
    Должна была выигрывать в двух сетах, но в середине второго сета тупо пропала игра и начала ошибаться чуть не в каждом розыгрыше. Можно сказать подарила Бадосе сет.
    Ссылка
    Mishak
    online
      Mishak, 08.06.2021 15:43
    0
    " РГ" любит сенсации.. . Когда хочешь, эта словенка Зиндашек и выиграет РГ-2021)))
    Ссылка
    Disiny7
    online
      Disiny7, 08.06.2021 15:41
    0
    Жесть, и Бадоса туда же
    Ссылка
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