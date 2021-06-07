Ролан Гаррос. Юниоры. Самофалов проиграл девятому сеяному

В понедельник продолжились матчи юниорского турнира на Открытом чемпионате Франции по теннису.
Украинец Герман Самофалов в матче второго круга одиночного разряда проиграл девятому сеяному Сеану Куэнену из Франции.
Юноши. Второй круг
Герман Самофалов (Украина) – Сеан Куэнен (Франция, 9) – 6:7(2), 1:6
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Источник — Sport.ua
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