Обидчица Свитолиной разгромила Стивенс на пути в 1/4 финала Ролан Гаррос

Чешка Барбора Крейчикова (№33 WTA) очень легко преодолела стадию четвертого круга Открытого чемпионата Франции по теннису.



В матче 1/8 финала обидчица Элины Свитолиной не оставила шансов экс-третьей ракетке мира Слоан Стивенс из США (№59 WTA).



Ролан Гаррос. Четвертый круг

Барбора Крейчикова (Чехия) – Слоан Стивенс (США) – 6:2, 6:0



В матче 1/4 финала Крейчикова сразится с Кори Гауфф из США (№25 WTA).