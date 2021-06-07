Обидчица Свитолиной разгромила Стивенс на пути в 1/4 финала Ролан Гаррос

Барбора Крейчикова отдала экс-третьей ракетке мира всего два гейма

  • 07.06.2021 13:23
  • 2562 просмотра
  • 8 комментариев
Обидчица Свитолиной разгромила Стивенс на пути в 1/4 финала Ролан Гаррос
© Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

Чешка Барбора Крейчикова (№33 WTA) очень легко преодолела стадию четвертого круга Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В матче 1/8 финала обидчица Элины Свитолиной не оставила шансов экс-третьей ракетке мира Слоан Стивенс из США (№59 WTA).
 
Ролан Гаррос. Четвертый круг
Барбора Крейчикова (Чехия) – Слоан Стивенс (США) – 6:2, 6:0
 
В матче 1/4 финала Крейчикова сразится с Кори Гауфф из США (№25 WTA).

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 07.06.2021 16:54
    +1
    sv_2000, 07.06.2021 16:30
    "Я констатую, що дані конкретні серйозні відносини негативно відбиваються на її грі"
    У тебя инсайд? Магией владеешь? Телепат? Откуда на хрен ты это знаешь?)))
    "Це з розряду "парєнь нєплахой, толька сциться і глухой"."
    Так ты еще камеди-клаб могешь? Молодец))) Не ну что ты.... "Еліна грала жахливо, незважаючи на жахливу кількість помилок Крейчиковой і т.д." При том что стата у той и у другой вполне приличная... Ну давай тогда глубокомысленно лить воду о своем страшно глубоком понимании игры)) Элина у нас такой монстр, что подумала б немного, фигней не страдала и где б та была Крейчикова? А так да.... жених мешает
    Кстати, у тебя с Кубиком что-то личное? Что ты его в каждом втором посте приплетаешь?)))
    Повністю підтримую. Там ЧСВ на рівні голови БТУ. )Раніше була конструктивна критика,а зараз на рівні- Сам дурак. Просто важко визнати,що Крейчикова зараз на півголови сильніша (достатньо подивитися на її гру з Ігою) за Еліну. Но Світоліна боролася і видавала майже свій максимуму. Була класна гра і все могло піти в наш бік,но чешка краща наразі.
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 07.06.2021 16:47
    +1
    Stanislav Matusevych, 07.06.2021 14:45
    Чешка заслужено дійшла так далеко, і цілком може просунутися ще далі. Коко не є непрохідною суперницею. Але зіграй з нею Еліна якісно (нічого видатного, просто якісно), і де була б зараз Барбора?
    А може ми недооцінюємо Крейчікову? Півроку тому гадали, Швьонтек це надовго, чи, як та ж Остапенко, просто погуляти вийшла. Зараз бачимо, що надовго. Те саме зараз про Барбору, хоч як парниця вона вже давно відома. У Швьонтек цієї весни був єдиний важкий матч (Барті, звісно, не враховуємо), де вона була на волосині від поразки - проти Крейчіковой в Римі.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 07.06.2021 16:30
    +2
    Stanislav Matusevych, 07.06.2021 15:58
    Клас. Ось у кого пану Кубіку повчитися треба. Так він просто маячню несе, може, хоч слова в речення нормально складати навчиться. Правда, маячнею воно від того бути не перестане. "Элина играла вполне качественно, но задач непреодолимых не поставила и проиграла ментально". Це з розряду "парєнь нєплахой, толька сциться і глухой".
    Ні в яке особисте життя я не лізу, на відміну від наших багатьох доморощених расистів, які розповідають, з ким Еліні треба пов'язувати життя, а з ким не варто. Я констатую, що дані конкретні серйозні відносини негативно відбиваються на її грі. Все. Крапка. До речі, а чому Еліна позавчора була така перенервована? Звичайний матч третього кола, суперниця непогана, але не топова. Чи не сталося після вильоту Гаеля між ними щось на кшталт австралійського інциденту?
    "Я констатую, що дані конкретні серйозні відносини негативно відбиваються на її грі"
    У тебя инсайд? Магией владеешь? Телепат? Откуда на хрен ты это знаешь?)))
    "Це з розряду "парєнь нєплахой, толька сциться і глухой"."
    Так ты еще камеди-клаб могешь? Молодец))) Не ну что ты.... "Еліна грала жахливо, незважаючи на жахливу кількість помилок Крейчиковой і т.д." При том что стата у той и у другой вполне приличная... Ну давай тогда глубокомысленно лить воду о своем страшно глубоком понимании игры)) Элина у нас такой монстр, что подумала б немного, фигней не страдала и где б та была Крейчикова? А так да.... жених мешает
    Кстати, у тебя с Кубиком что-то личное? Что ты его в каждом втором посте приплетаешь?)))
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.06.2021 15:58
    0
    sv_2000, 07.06.2021 15:11
    Опять за свое))) Элина играла вполне качественно, но задач непреодолимых не поставила и проиграла ментально. Ключевые розыгрыши проиграла, особенно тот 20 минутный гейм. Ну и конечно Элина удобно играла Крейчиковой, ну такая уж Элина у нас не разнообразная, не умеет она дергать соперника, сбивать темп и т.д. Плюс эмоции... Я даже не припомню такую эмоциональную Элину ранее... Накрутила она себя сильно, что и в интервью признала.
    А ты, надув щеки, сидя на диване, менторствуешь, вопрошаешь всякую банальщину... Ну это ладно, имеешь право. Но ты еще и лезешь в ее личную жизнь при этом, это уже в ворота не залазит)))
    Клас. Ось у кого пану Кубіку повчитися треба. Так він просто маячню несе, може, хоч слова в речення нормально складати навчиться. Правда, маячнею воно від того бути не перестане. "Элина играла вполне качественно, но задач непреодолимых не поставила и проиграла ментально". Це з розряду "парєнь нєплахой, толька сциться і глухой".
    Ні в яке особисте життя я не лізу, на відміну від наших багатьох доморощених расистів, які розповідають, з ким Еліні треба пов'язувати життя, а з ким не варто. Я констатую, що дані конкретні серйозні відносини негативно відбиваються на її грі. Все. Крапка. До речі, а чому Еліна позавчора була така перенервована? Звичайний матч третього кола, суперниця непогана, але не топова. Чи не сталося після вильоту Гаеля між ними щось на кшталт австралійського інциденту?
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 07.06.2021 15:11
    +4
    Stanislav Matusevych, 07.06.2021 14:45
    Чешка заслужено дійшла так далеко, і цілком може просунутися ще далі. Коко не є непрохідною суперницею. Але зіграй з нею Еліна якісно (нічого видатного, просто якісно), і де була б зараз Барбора?
    Опять за свое))) Элина играла вполне качественно, но задач непреодолимых не поставила и проиграла ментально. Ключевые розыгрыши проиграла, особенно тот 20 минутный гейм. Ну и конечно Элина удобно играла Крейчиковой, ну такая уж Элина у нас не разнообразная, не умеет она дергать соперника, сбивать темп и т.д. Плюс эмоции... Я даже не припомню такую эмоциональную Элину ранее... Накрутила она себя сильно, что и в интервью признала.
    А ты, надув щеки, сидя на диване, менторствуешь, вопрошаешь всякую банальщину... Ну это ладно, имеешь право. Но ты еще и лезешь в ее личную жизнь при этом, это уже в ворота не залазит)))
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.06.2021 14:45
    0
    vital, 07.06.2021 13:37
    Все закономірно. В захист Елі, так навіть і не скажеш що Крейчікова це нова Подороска. Чешка дуже додала в грі на грунті.
    Чешка заслужено дійшла так далеко, і цілком може просунутися ще далі. Коко не є непрохідною суперницею. Але зіграй з нею Еліна якісно (нічого видатного, просто якісно), і де була б зараз Барбора?
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 07.06.2021 14:33
    +1
    Чвертьфінал Крейчікова - Гофф непередбачуваний. Але в Барбори будь-якої миті можуть сісти акумулятори (десята гра поспіль з урахуванням Страсбурга, а ще пара і мікст).
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 07.06.2021 13:37
    +3
    Все закономірно. В захист Елі, так навіть і не скажеш що Крейчікова це нова Подороска. Чешка дуже додала в грі на грунті.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 07.06.2021 15:11
    +4
    Stanislav Matusevych, 07.06.2021 14:45
    Чешка заслужено дійшла так далеко, і цілком може просунутися ще далі. Коко не є непрохідною суперницею. Але зіграй з нею Еліна якісно (нічого видатного, просто якісно), і де була б зараз Барбора?
    Опять за свое))) Элина играла вполне качественно, но задач непреодолимых не поставила и проиграла ментально. Ключевые розыгрыши проиграла, особенно тот 20 минутный гейм. Ну и конечно Элина удобно играла Крейчиковой, ну такая уж Элина у нас не разнообразная, не умеет она дергать соперника, сбивать темп и т.д. Плюс эмоции... Я даже не припомню такую эмоциональную Элину ранее... Накрутила она себя сильно, что и в интервью признала.
    А ты, надув щеки, сидя на диване, менторствуешь, вопрошаешь всякую банальщину... Ну это ладно, имеешь право. Но ты еще и лезешь в ее личную жизнь при этом, это уже в ворота не залазит)))
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 07.06.2021 13:37
    +3
    Все закономірно. В захист Елі, так навіть і не скажеш що Крейчікова це нова Подороска. Чешка дуже додала в грі на грунті.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 07.06.2021 16:30
    +2
    Stanislav Matusevych, 07.06.2021 15:58
    Клас. Ось у кого пану Кубіку повчитися треба. Так він просто маячню несе, може, хоч слова в речення нормально складати навчиться. Правда, маячнею воно від того бути не перестане. "Элина играла вполне качественно, но задач непреодолимых не поставила и проиграла ментально". Це з розряду "парєнь нєплахой, толька сциться і глухой".
    Ні в яке особисте життя я не лізу, на відміну від наших багатьох доморощених расистів, які розповідають, з ким Еліні треба пов'язувати життя, а з ким не варто. Я констатую, що дані конкретні серйозні відносини негативно відбиваються на її грі. Все. Крапка. До речі, а чому Еліна позавчора була така перенервована? Звичайний матч третього кола, суперниця непогана, але не топова. Чи не сталося після вильоту Гаеля між ними щось на кшталт австралійського інциденту?
    "Я констатую, що дані конкретні серйозні відносини негативно відбиваються на її грі"
    У тебя инсайд? Магией владеешь? Телепат? Откуда на хрен ты это знаешь?)))
    "Це з розряду "парєнь нєплахой, толька сциться і глухой"."
    Так ты еще камеди-клаб могешь? Молодец))) Не ну что ты.... "Еліна грала жахливо, незважаючи на жахливу кількість помилок Крейчиковой і т.д." При том что стата у той и у другой вполне приличная... Ну давай тогда глубокомысленно лить воду о своем страшно глубоком понимании игры)) Элина у нас такой монстр, что подумала б немного, фигней не страдала и где б та была Крейчикова? А так да.... жених мешает
    Кстати, у тебя с Кубиком что-то личное? Что ты его в каждом втором посте приплетаешь?)))
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 07.06.2021 16:54
    +1
    sv_2000, 07.06.2021 16:30
    "Я констатую, що дані конкретні серйозні відносини негативно відбиваються на її грі"
    У тебя инсайд? Магией владеешь? Телепат? Откуда на хрен ты это знаешь?)))
    "Це з розряду "парєнь нєплахой, толька сциться і глухой"."
    Так ты еще камеди-клаб могешь? Молодец))) Не ну что ты.... "Еліна грала жахливо, незважаючи на жахливу кількість помилок Крейчиковой і т.д." При том что стата у той и у другой вполне приличная... Ну давай тогда глубокомысленно лить воду о своем страшно глубоком понимании игры)) Элина у нас такой монстр, что подумала б немного, фигней не страдала и где б та была Крейчикова? А так да.... жених мешает
    Кстати, у тебя с Кубиком что-то личное? Что ты его в каждом втором посте приплетаешь?)))
    Повністю підтримую. Там ЧСВ на рівні голови БТУ. )Раніше була конструктивна критика,а зараз на рівні- Сам дурак. Просто важко визнати,що Крейчикова зараз на півголови сильніша (достатньо подивитися на її гру з Ігою) за Еліну. Но Світоліна боролася і видавала майже свій максимуму. Була класна гра і все могло піти в наш бік,но чешка краща наразі.
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 07.06.2021 16:47
    +1
    Stanislav Matusevych, 07.06.2021 14:45
    Чешка заслужено дійшла так далеко, і цілком може просунутися ще далі. Коко не є непрохідною суперницею. Але зіграй з нею Еліна якісно (нічого видатного, просто якісно), і де була б зараз Барбора?
    А може ми недооцінюємо Крейчікову? Півроку тому гадали, Швьонтек це надовго, чи, як та ж Остапенко, просто погуляти вийшла. Зараз бачимо, що надовго. Те саме зараз про Барбору, хоч як парниця вона вже давно відома. У Швьонтек цієї весни був єдиний важкий матч (Барті, звісно, не враховуємо), де вона була на волосині від поразки - проти Крейчіковой в Римі.
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 07.06.2021 14:33
    +1
    Чвертьфінал Крейчікова - Гофф непередбачуваний. Але в Барбори будь-якої миті можуть сісти акумулятори (десята гра поспіль з урахуванням Страсбурга, а ще пара і мікст).
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.06.2021 15:58
    0
    sv_2000, 07.06.2021 15:11
    Опять за свое))) Элина играла вполне качественно, но задач непреодолимых не поставила и проиграла ментально. Ключевые розыгрыши проиграла, особенно тот 20 минутный гейм. Ну и конечно Элина удобно играла Крейчиковой, ну такая уж Элина у нас не разнообразная, не умеет она дергать соперника, сбивать темп и т.д. Плюс эмоции... Я даже не припомню такую эмоциональную Элину ранее... Накрутила она себя сильно, что и в интервью признала.
    А ты, надув щеки, сидя на диване, менторствуешь, вопрошаешь всякую банальщину... Ну это ладно, имеешь право. Но ты еще и лезешь в ее личную жизнь при этом, это уже в ворота не залазит)))
    Клас. Ось у кого пану Кубіку повчитися треба. Так він просто маячню несе, може, хоч слова в речення нормально складати навчиться. Правда, маячнею воно від того бути не перестане. "Элина играла вполне качественно, но задач непреодолимых не поставила и проиграла ментально". Це з розряду "парєнь нєплахой, толька сциться і глухой".
    Ні в яке особисте життя я не лізу, на відміну від наших багатьох доморощених расистів, які розповідають, з ким Еліні треба пов'язувати життя, а з ким не варто. Я констатую, що дані конкретні серйозні відносини негативно відбиваються на її грі. Все. Крапка. До речі, а чому Еліна позавчора була така перенервована? Звичайний матч третього кола, суперниця непогана, але не топова. Чи не сталося після вильоту Гаеля між ними щось на кшталт австралійського інциденту?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.06.2021 14:45
    0
    vital, 07.06.2021 13:37
    Все закономірно. В захист Елі, так навіть і не скажеш що Крейчікова це нова Подороска. Чешка дуже додала в грі на грунті.
    Чешка заслужено дійшла так далеко, і цілком може просунутися ще далі. Коко не є непрохідною суперницею. Але зіграй з нею Еліна якісно (нічого видатного, просто якісно), і де була б зараз Барбора?
    Ссылка
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