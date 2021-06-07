Обидчица Свитолиной разгромила Стивенс на пути в 1/4 финала Ролан Гаррос

Чешка Барбора Крейчикова (№33 WTA) очень легко преодолела стадию четвертого круга Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче 1/8 финала обидчица Элины Свитолиной не оставила шансов экс-третьей ракетке мира Слоан Стивенс из США (№59 WTA).
Ролан Гаррос. Четвертый круг
Барбора Крейчикова (Чехия) – Слоан Стивенс (США) – 6:2, 6:0
В матче 1/4 финала Крейчикова сразится с Кори Гауфф из США (№25 WTA).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
У тебя инсайд? Магией владеешь? Телепат? Откуда на хрен ты это знаешь?)))
"Це з розряду "парєнь нєплахой, толька сциться і глухой"."
Так ты еще камеди-клаб могешь? Молодец))) Не ну что ты.... "Еліна грала жахливо, незважаючи на жахливу кількість помилок Крейчиковой і т.д." При том что стата у той и у другой вполне приличная... Ну давай тогда глубокомысленно лить воду о своем страшно глубоком понимании игры)) Элина у нас такой монстр, что подумала б немного, фигней не страдала и где б та была Крейчикова? А так да.... жених мешает
Кстати, у тебя с Кубиком что-то личное? Что ты его в каждом втором посте приплетаешь?)))
Ні в яке особисте життя я не лізу, на відміну від наших багатьох доморощених расистів, які розповідають, з ким Еліні треба пов'язувати життя, а з ким не варто. Я констатую, що дані конкретні серйозні відносини негативно відбиваються на її грі. Все. Крапка. До речі, а чому Еліна позавчора була така перенервована? Звичайний матч третього кола, суперниця непогана, але не топова. Чи не сталося після вильоту Гаеля між ними щось на кшталт австралійського інциденту?
У тебя инсайд? Магией владеешь? Телепат? Откуда на хрен ты это знаешь?)))
"Це з розряду "парєнь нєплахой, толька сциться і глухой"."
Так ты еще камеди-клаб могешь? Молодец))) Не ну что ты.... "Еліна грала жахливо, незважаючи на жахливу кількість помилок Крейчиковой і т.д." При том что стата у той и у другой вполне приличная... Ну давай тогда глубокомысленно лить воду о своем страшно глубоком понимании игры)) Элина у нас такой монстр, что подумала б немного, фигней не страдала и где б та была Крейчикова? А так да.... жених мешает
Кстати, у тебя с Кубиком что-то личное? Что ты его в каждом втором посте приплетаешь?)))
А ты, надув щеки, сидя на диване, менторствуешь, вопрошаешь всякую банальщину... Ну это ладно, имеешь право. Но ты еще и лезешь в ее личную жизнь при этом, это уже в ворота не залазит)))
Ні в яке особисте життя я не лізу, на відміну від наших багатьох доморощених расистів, які розповідають, з ким Еліні треба пов'язувати життя, а з ким не варто. Я констатую, що дані конкретні серйозні відносини негативно відбиваються на її грі. Все. Крапка. До речі, а чому Еліна позавчора була така перенервована? Звичайний матч третього кола, суперниця непогана, але не топова. Чи не сталося після вильоту Гаеля між ними щось на кшталт австралійського інциденту?
А ты, надув щеки, сидя на диване, менторствуешь, вопрошаешь всякую банальщину... Ну это ладно, имеешь право. Но ты еще и лезешь в ее личную жизнь при этом, это уже в ворота не залазит)))
А ты, надув щеки, сидя на диване, менторствуешь, вопрошаешь всякую банальщину... Ну это ладно, имеешь право. Но ты еще и лезешь в ее личную жизнь при этом, это уже в ворота не залазит)))
Ні в яке особисте життя я не лізу, на відміну від наших багатьох доморощених расистів, які розповідають, з ким Еліні треба пов'язувати життя, а з ким не варто. Я констатую, що дані конкретні серйозні відносини негативно відбиваються на її грі. Все. Крапка. До речі, а чому Еліна позавчора була така перенервована? Звичайний матч третього кола, суперниця непогана, але не топова. Чи не сталося після вильоту Гаеля між ними щось на кшталт австралійського інциденту?
У тебя инсайд? Магией владеешь? Телепат? Откуда на хрен ты это знаешь?)))
"Це з розряду "парєнь нєплахой, толька сциться і глухой"."
Так ты еще камеди-клаб могешь? Молодец))) Не ну что ты.... "Еліна грала жахливо, незважаючи на жахливу кількість помилок Крейчиковой і т.д." При том что стата у той и у другой вполне приличная... Ну давай тогда глубокомысленно лить воду о своем страшно глубоком понимании игры)) Элина у нас такой монстр, что подумала б немного, фигней не страдала и где б та была Крейчикова? А так да.... жених мешает
Кстати, у тебя с Кубиком что-то личное? Что ты его в каждом втором посте приплетаешь?)))
У тебя инсайд? Магией владеешь? Телепат? Откуда на хрен ты это знаешь?)))
"Це з розряду "парєнь нєплахой, толька сциться і глухой"."
Так ты еще камеди-клаб могешь? Молодец))) Не ну что ты.... "Еліна грала жахливо, незважаючи на жахливу кількість помилок Крейчиковой і т.д." При том что стата у той и у другой вполне приличная... Ну давай тогда глубокомысленно лить воду о своем страшно глубоком понимании игры)) Элина у нас такой монстр, что подумала б немного, фигней не страдала и где б та была Крейчикова? А так да.... жених мешает
Кстати, у тебя с Кубиком что-то личное? Что ты его в каждом втором посте приплетаешь?)))
А ты, надув щеки, сидя на диване, менторствуешь, вопрошаешь всякую банальщину... Ну это ладно, имеешь право. Но ты еще и лезешь в ее личную жизнь при этом, это уже в ворота не залазит)))
Ні в яке особисте життя я не лізу, на відміну від наших багатьох доморощених расистів, які розповідають, з ким Еліні треба пов'язувати життя, а з ким не варто. Я констатую, що дані конкретні серйозні відносини негативно відбиваються на її грі. Все. Крапка. До речі, а чому Еліна позавчора була така перенервована? Звичайний матч третього кола, суперниця непогана, але не топова. Чи не сталося після вильоту Гаеля між ними щось на кшталт австралійського інциденту?
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.