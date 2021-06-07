17-летняя Гауфф пробилась в дебютный четвертьфинал турниров Большого Шлема

17-летняя Кори Гауфф (№25 WTA) уверенно пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.



В матче четвертого круга юная американка менее чем за час одолела Онс Жабер из Туниса (№26 WTA).



Ролан Гаррос. Четвертый круг

Кори Гауфф (США) – Онс Жабер (Тунис) – 6:3, 6:1



Отметим, что Кори (17 лет 86 дней) стала самой юной теннисисткой за последние 15 лет, которой удалось войти в восьмерку лучших на Шлемах. Предыдущее достижение принадлежит чешке Николь Вайдишовой (17 лет 42 дня, полуфинал Ролан Гаррос-2006).



В матче 1/4 финала Гауфф сразится с Барборой Крейчиковой из Чехии (№33 WTA).