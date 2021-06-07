17-летняя Гауфф пробилась в дебютный четвертьфинал турниров Большого Шлема

Американка стала самой юной теннисисткой за последние 15 лет, которой покорилось это достижение

  • 07.06.2021 14:13
  • 1529 просмотров
  • 2 комментария
17-летняя Гауфф пробилась в дебютный четвертьфинал турниров Большого Шлема
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кори Гауфф

17-летняя Кори Гауфф (№25 WTA) уверенно пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В матче четвертого круга юная американка менее чем за час одолела Онс Жабер из Туниса (№26 WTA).
 
Ролан Гаррос. Четвертый круг
Кори Гауфф (США) – Онс Жабер (Тунис) – 6:3, 6:1
 
Отметим, что Кори (17 лет 86 дней) стала самой юной теннисисткой за последние 15 лет, которой удалось войти в восьмерку лучших на Шлемах. Предыдущее достижение принадлежит  чешке Николь Вайдишовой (17 лет 42 дня, полуфинал Ролан Гаррос-2006).
 
В матче 1/4 финала Гауфф сразится с Барборой Крейчиковой из Чехии (№33 WTA). 

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Источник — Twitter

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Комментарии
    UPL
    online
      UPL, 07.06.2021 17:07
    0
    Схоже, що американці таки дочекались нової Вільямс!
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 07.06.2021 16:11
    0
    Круте досягнення. Але від Жабер я очікувала більшого
    Ссылка
    UPL
    online
      UPL, 07.06.2021 17:07
    0
    Схоже, що американці таки дочекались нової Вільямс!
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 07.06.2021 16:11
    0
    Круте досягнення. Але від Жабер я очікувала більшого
    Ссылка
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