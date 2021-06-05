Свитолина вслед за Монфисом покидает Ролан Гаррос

Элина в двух сетах проиграла чешке Барборе Крейчиковой

  • 05.06.2021 14:47
  • 5174 просмотра
  • 61 комментарий
Свитолина вслед за Монфисом покидает Ролан Гаррос
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) завершила борьбу на Открытом чемпионате Франции по теннису.
 
В матче третьего круга украинка, посеянная под пятым номером, проиграла чешке Барборе Крейчиковой (№33 WTA).
 
Ролан Гаррос. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 3:6, 2:6

Свитолина начала матч с трех активно выигранных мячей, но все равно проиграла первый гейм. Буквально со старта было видно, что сегодня точно не ее день. Почти во всех розыгрышах Крейчикова чувствовала себя увереннее, хотя и не показывала какого-то фантастического уровня игры. Элина сумела отыграть брейк и даже повести 3:2, но это был последний момент, когда она была впереди.
 
Первая партия под конец затянулась, обе теннисистки сражались до последнего. Восьмой гейм на подаче чешки продолжался около 20 минут, 13 раз был счет ровно. Элина имела четыре брейкпоинта, но все впустую. После этого вернуться в игру была нереально тяжело. 


 
Во второй партии такой напряженной интриги не получилось. Девушки обменялись брейками в начале, но чешка сделала это на один раз больше, после чего уверенно довела матч до победы. Свитолина вроде бы и отдавалась на корте, но это было похоже на страдания. К сожалению, реальных шансов вернуться в игру не было. 
 
Если ранее на Ролан Гаррос Элина была всегда в фаворитах, то с каждым годом успехи украинки на грунте становятся все менее скромными. По всей видимости, ожидать чего-то большого в ближайшее время не стоит.
 
Это была первая встреча теннисисток.
 
В четвертом круге Крейчикова сразится против Слоан Стивенс из США (№59 WTA). 

Ранее турнир покинул жених Свитолиной Гаэль Монфис.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 05.06.2021 15:45
    0
    Stanislav Matusevych, 05.06.2021 15:27
    Як же я люблю оцих ідеологів "спочатку сам досягни"! Тобто, критикувати будь-кого можна тільки тим, хто сам у цьому виді діяльності добився не менше? А давайте тоді ми з сьогоднішнього дня введемо заборону на критику будь-яких матеріалів на сайті? Під загрозою бану. Не написали жодного матеріалу в своєму житті - ходіть і сопіть у дві дирки! Сподобається? Чи не приходило в голову, що подібне може працювати в обидва боки?
    А найцікавіше - заборонити позитивно висловлюватися про кого завгодно чомусь нікому в голову не приходило. Тільки критикувати ніззя. Хом'ячки такі хом'ячки.
    Я її і сам критикую і недоліків купу бачу, проте не визнавати що Крейчикова грала добре і матч був якісний і рівний(принаймні в першому сеті),це рівень критики- Я ж вам казав, слухайте мене. Ще не дозріла Еліна до шлема,і велика ймовірність що не дозріє.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 05.06.2021 15:44
    0
    Ekvato, 05.06.2021 15:35
    Пане Станіславе, не реагуйте. Слідкую за тенісом з 2017, з пам'ятного, але не зрозумілого програшу Сімоні на Ролані. Жодного разу не бачив, щоб Ваші побоювання або оцінка суперників Елі не справдилися, окрім, можливо, Підсумкового турніру. Я дуже поважаю Елю за її внесок у популярність тенісу. Але, на жаль, це стеля. Чоловіка вона вже обрала, тому хіба зміна тренера ще щось може дати. Я вболіваю і завжди чекаю логічних перемог, але навіть я тимчасово припиняюце робити, бо видно, що без виходу із зони коморта не буде нічого. Надію на Марту, як же вона впиралася з Осакою! Відтоді зрозумів, що в неї є величезний талант, його б тільки не загубити
    Дякую за розуміння.
    Ссылка
    Andrii_MKh
    online
      Andrii_MKh, 05.06.2021 15:40
    +1
    Ничего не меняется. Дорога ей в сотню
    Ссылка
    Benya23
      Benya23, 05.06.2021 15:37
    +2
    В общем понятно, виноваты в результатах Свитолиной вечно критикующие ее болельщики под командованием Матусевича. Не ее бездарная прямолинейность, не ее нежелание хоть что-то менять в себе, а вот все они вокруг.
    Ссылка
    Ekvato
    online
      Ekvato, 05.06.2021 15:35
    +1
    Stanislav Matusevych, 05.06.2021 15:20
    Ви мене розкрили. Мені дійсно платять жидомасонорептилоїди.
    А якщо серйозно, то ніби ж очевидний момент. До топових гравців куди більшими є і вимоги. А іншим "зіркам і зірочкам" у нас 18-20 років. У сучасному жіночому тенісі вік ще юний, все попереду. Тим більше, Марта очевидно прогресує, Даяна до минулорічного виходу з карантину теж ніби росла у грі. А Еліна стабільно регресує, і зараз у десятці знаходиться тільки через заморозку рейтингу. Ба більше, вона цього не розуміє навіть. І грає чим далі, тим більш жахливо. Хіба за це діфірамби співати потрібно? Таких співунів, до речі, і так біля неї багато, що робить ситуацію ще гіршою.
    Пане Станіславе, не реагуйте. Слідкую за тенісом з 2017, з пам'ятного, але не зрозумілого програшу Сімоні на Ролані. Жодного разу не бачив, щоб Ваші побоювання або оцінка суперників Елі не справдилися, окрім, можливо, Підсумкового турніру. Я дуже поважаю Елю за її внесок у популярність тенісу. Але, на жаль, це стеля. Чоловіка вона вже обрала, тому хіба зміна тренера ще щось може дати. Я вболіваю і завжди чекаю логічних перемог, але навіть я тимчасово припиняюце робити, бо видно, що без виходу із зони коморта не буде нічого. Надію на Марту, як же вона впиралася з Осакою! Відтоді зрозумів, що в неї є величезний талант, його б тільки не загубити
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 05.06.2021 15:35
    0
    Michael Rewert, 05.06.2021 15:29
    Пораду трішки подивитись в поточний рейтинг на даний сезон і трішки змінити пластинку з приводу рейтингу:і там Еліна є і зараз вкінці 10..а топ за топ 20 як ви написали..
    Після РГ вже не буде в десятці. А коли не потрапить на Підсумковий, якраз у кінці двадцятки і буде. Якщо не далі, бо регрес продовжується.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 05.06.2021 15:33
    -1
    Пока не поздно надо Монфисам заявиться в микст...заодно свои отношения проверят на прочность..
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 05.06.2021 15:33
    0
    Elis, 05.06.2021 15:08
    Мені одне цікаво: з якої "Подороски" (чергового розгрому від ноунейма на Шоломі) Еліна нарешті визнає, що "король голий"? Хоча б зізнається в тому сама собі.
    Ні з якої Подороски не зізнається. Бо знаходиться у теплій ванні, а з неї вилізти ой як непросто. Гроші є, непогані тенісні досягнення теж. Кохання ось до шлюбу йде. Всі близькі (у тому числі, в тенісному плані) люди кажуть, що все здорово. Чи багато хто у такій ситуації вдався б до кардинальних змін?
    Ссылка
    upiter8
      upiter8, 05.06.2021 15:32
    -1
    Наверное этот год чемпионская восьмерка будет в конце года играть без Свитолиной. Уже пройдено полсезона, а перспективы ноль. Пока не через те части тела идёт у неё теннисная жизнь, чтобы одерживать победы
    Ссылка
    Michael Rewert
    online
      Michael Rewert, 05.06.2021 15:32
    +2
    Просто потрібно перестати очікувати шось від Еліни, а коментувати просто гру от і все
    Ссылка
    24forever
    online
      24forever, 05.06.2021 15:32
    -2
    Свитолина-Сабаленка - две сестры ...
    одного поля ягоды ...
    как то так))
    Ссылка
    Michael Rewert
    online
      Michael Rewert, 05.06.2021 15:29
    +2
    Stanislav Matusevych, 05.06.2021 15:20
    Ви мене розкрили. Мені дійсно платять жидомасонорептилоїди.
    А якщо серйозно, то ніби ж очевидний момент. До топових гравців куди більшими є і вимоги. А іншим "зіркам і зірочкам" у нас 18-20 років. У сучасному жіночому тенісі вік ще юний, все попереду. Тим більше, Марта очевидно прогресує, Даяна до минулорічного виходу з карантину теж ніби росла у грі. А Еліна стабільно регресує, і зараз у десятці знаходиться тільки через заморозку рейтингу. Ба більше, вона цього не розуміє навіть. І грає чим далі, тим більш жахливо. Хіба за це діфірамби співати потрібно? Таких співунів, до речі, і так біля неї багато, що робить ситуацію ще гіршою.
    Пораду трішки подивитись в поточний рейтинг на даний сезон і трішки змінити пластинку з приводу рейтингу:і там Еліна є і зараз вкінці 10..а топ за топ 20 як ви написали..
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 05.06.2021 15:27
    +1
    Mazyr2412, 05.06.2021 15:17
    Я ж кажу просто супер спеціаліст ,а ЧСВ зашкалює!) Най би вийшов і сам показав це на корті!) Ще й пише щоб Монфіса гнати в шию. В Еліна був свій рік і є своя стеля. Є відчуття що йде на спад,а нам залишається тільки вболівати.
    Як же я люблю оцих ідеологів "спочатку сам досягни"! Тобто, критикувати будь-кого можна тільки тим, хто сам у цьому виді діяльності добився не менше? А давайте тоді ми з сьогоднішнього дня введемо заборону на критику будь-яких матеріалів на сайті? Під загрозою бану. Не написали жодного матеріалу в своєму житті - ходіть і сопіть у дві дирки! Сподобається? Чи не приходило в голову, що подібне може працювати в обидва боки?
    А найцікавіше - заборонити позитивно висловлюватися про кого завгодно чомусь нікому в голову не приходило. Тільки критикувати ніззя. Хом'ячки такі хом'ячки.
    Ссылка
    Michael Rewert
    online
      Michael Rewert, 05.06.2021 15:27
    +2
    Горить в Матусевича в одному місці, хотя як і я казав шо Еліна не пройде далі чвертьфінал а.. Ну не грунтовік вона уже, її люба суперниця може на грунті дропами закинути.. Ось трава і хард інша штука.. Немає Станіслав саме характеру, бо вона багато себе речей неможе заставити.. Так щей корона на голові і невміння аналізувати.. Відносини з Гаелем тут ні до ого насправді,тут проблема в тренер і і невизнавання помилок, що також заложано в її характері.. Характер це не лише бійцівські якості.. Сказати шо вона нехтіла перемогти-це не правда, але аналізувати гру суперниці.. Теж потрібно
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    olegg1261
    online
      olegg1261, 05.06.2021 15:26
    +2
    Тим хто дуже переймається відносинами Еліни та Гаеля раджу подивитися фільм"Уімблдон"https://eneyida.tv/5866-vimbldon.html
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 05.06.2021 15:25
    +1
    Mazyr2412, 05.06.2021 15:17
    Я ж кажу просто супер спеціаліст ,а ЧСВ зашкалює!) Най би вийшов і сам показав це на корті!) Ще й пише щоб Монфіса гнати в шию. В Еліна був свій рік і є своя стеля. Є відчуття що йде на спад,а нам залишається тільки вболівати.
    Совершенно согласен, у Элины есть потолок, к сожалению. Уровень тем не менее у нее высокий, вся надежда, что когда-то звезды сойдутся на каком-то РГ или АО/ЮСО.... Но чем дальше, надежды тают.... У Марты возможностей вроде больше, очень на нее надеюсь...
    А спецьялист, то да.... Грит, жених мешает Откуда у него инсайды, интересно?))) И важно так вещает про игру головой.... Все, чувак, в жизни понимает, все знает
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.06.2021 15:23
    -6
    Ее укусил Стаховский
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 05.06.2021 15:21
    +1
    Не розумію, чому всі причепилися до тої любові. Можна подумати, що в інших тенісісток відносин немає. Ну все, такий її рівень
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 05.06.2021 15:20
    +7
    nordi, 05.06.2021 15:03
    Скажіть, у Вас щось особисте чи "платно зацікавлене"? бо наче й експерт, наче й в адекваті, а гордості і поваги до людини, яка скільки років тримає марку жіночого українсько тенісу, яка підняла його на небачений до цього щабель рівня...ну, критика корисна, емоції теж від таких поразок, але...про інших наших "зірок і зірочок", які ще й на йоту до рейтингу Світоліної не наблизились Ви так не висловлюєтесь...заказуха?
    Ви мене розкрили. Мені дійсно платять жидомасонорептилоїди.
    А якщо серйозно, то ніби ж очевидний момент. До топових гравців куди більшими є і вимоги. А іншим "зіркам і зірочкам" у нас 18-20 років. У сучасному жіночому тенісі вік ще юний, все попереду. Тим більше, Марта очевидно прогресує, Даяна до минулорічного виходу з карантину теж ніби росла у грі. А Еліна стабільно регресує, і зараз у десятці знаходиться тільки через заморозку рейтингу. Ба більше, вона цього не розуміє навіть. І грає чим далі, тим більш жахливо. Хіба за це діфірамби співати потрібно? Таких співунів, до речі, і так біля неї багато, що робить ситуацію ще гіршою.
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 05.06.2021 15:17
    +2
    Дивився матч, сьогодні явно не день Еліни. Багато нервів і помилок. Але жіночий теніс якраз і славиться непередбачуваністю.
    Добре, проїхали, перемоги ще обов'язково будуть. А без поразок все одно не обійтись.
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    Nordenus
    online
      Nordenus, 05.06.2021 14:53
    +11
    Народ ну не бомбите, это был ожидаемый слив от Свитолиной, сколько раз мы это уже видели. Приймите уже тот факт что Свитолина так будет играть до конца карьеры. Не важно насколько проходная сетка у Элины, БШ она никогда не выиграет, не ее уровень. То что она в ТОП 10 уже сколько лет, это уже чудо
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 05.06.2021 14:59
    +10
    Браво. Черговий майстер-клас от Еліни, як зробити все, щоб програти будь-якій суперниці. Особисто я до четвертого гейму зрозумів, що не потрібно давати Крейчиковій кутів, бо вона кросами з обертанням одразу вибиває з корту. Те, що просто перекидувати м'ячі на хавкорт проти будь-якої чешки дорівнює самогубству, зрозуміло і так. Зрозуміло всім. Крім Еліни. А 3-4 роки тому вона знала, як грати проти чешок. Постійно глибоко в ноги, не даючи їм входити в корт. І вони або починають помилятися, або викидати зручні м'ячі під атаку вже Еліні. Навіть сьогодні було декілька таких випадків. Але вони були поодинокими. Ніякого плану на гру не спостерігалося. Традиційні кроси зліва наліво, та ще й зі зручними для Крейчикової відскоками. Або м'які накиди на хавкорт. Звичайно, що з них у чешки була купа вінерсів. І невимушених, до речі, також, бо Крейчикова не провела сьогодні якогось видатного матчу. Програш цілком на рахунку Еліни.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 05.06.2021 15:20
    +7
    nordi, 05.06.2021 15:03
    Скажіть, у Вас щось особисте чи "платно зацікавлене"? бо наче й експерт, наче й в адекваті, а гордості і поваги до людини, яка скільки років тримає марку жіночого українсько тенісу, яка підняла його на небачений до цього щабель рівня...ну, критика корисна, емоції теж від таких поразок, але...про інших наших "зірок і зірочок", які ще й на йоту до рейтингу Світоліної не наблизились Ви так не висловлюєтесь...заказуха?
    Ви мене розкрили. Мені дійсно платять жидомасонорептилоїди.
    А якщо серйозно, то ніби ж очевидний момент. До топових гравців куди більшими є і вимоги. А іншим "зіркам і зірочкам" у нас 18-20 років. У сучасному жіночому тенісі вік ще юний, все попереду. Тим більше, Марта очевидно прогресує, Даяна до минулорічного виходу з карантину теж ніби росла у грі. А Еліна стабільно регресує, і зараз у десятці знаходиться тільки через заморозку рейтингу. Ба більше, вона цього не розуміє навіть. І грає чим далі, тим більш жахливо. Хіба за це діфірамби співати потрібно? Таких співунів, до речі, і так біля неї багато, що робить ситуацію ще гіршою.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 05.06.2021 15:10
    +7
    sv_2000, 05.06.2021 15:05
    Какой же ты умный, аж страшно просто)) Ога, "будь-якій" програла, ну что с глупенькой возьмешь. А надо было просто бить сильно, неудобно и не промазывать)))
    Так я постійно наголошую, що в теніс потрібно грати в першу чергу головою. Спочатку план, потім його виконання, що теж непросто, адже на тому боці корту теж людина зі своїм планом на гру. Але коли немає навіть першого пункту, про що взагалі можна казати?
    Ссылка
    Stelios Komnin
    online
      Stelios Komnin, 05.06.2021 14:57
    +7
    После 2017 Элина в лучшем случае стагнирует, если не деградирует. Одинаковые игры, включается посреди партии, без идеи. Тренер нужен уже другой, стиль поменять...
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 05.06.2021 15:15
    +6
    Stanislav Matusevych, 05.06.2021 15:08
    Цікаво було б сьогодні послухати отих спеціялістів, близьких до Еліни. Знову всьо харашо, прєкрасная маркіза? Нічого міняти не потрібно? Я третій рік кажу про негативний вплив Монфіса на гру Еліни. Ну не може вона фізично повністю концентруватися на тенісі за наявності палкого кохання. Таланту видатного немає, а без 120-відсоткової сконцентрованості та цілеспрямованості досягати результату більше нічим. У відносинах із крікетистом Топлі вони обидва казали, що кар'єра на першому місці, і справи дійсно йшли в гору. А зараз... ми все самі бачимо. Як тільки заморозка рейтингу скінчиться, привіт, у найкращому випадку, кінець двадцятки.
    Звичайно, Еліні самій вибирати, кохання чи тенісні результати. Але вона вже не дівчинка, навіть у другому випадку не факт, що результати зможуть повернутися, якщо повернутися цілком і повністю до тенісу.
    Монфіс - це одне, але є ще й "я сама краще знаю". Ну добре, сама - так сама. Як там каже пан Сапронов про неї майже після кожної її вдалої гри - "професор тенісу". Гординя та не спроможність визнати свої помилки - ось що заважає топ-гравцю досягти більшого.
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 05.06.2021 14:52
    +6
    Если коротко,то у Элины возникли проблемы даже с 1000 ракеткой мира,а этот матч логическое завершение,у большинства слишком большие ожидания от Свитолиной,а Элинка и так прыгает выше головы
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 05.06.2021 15:11
    +5
    Ложка меду в сьогоднішній бочці дьогтю - Катя Козлова виграла свій матч, програвши перший сет. Вже боюсь сподіватися, але ще в глибині душі вірю, що Марта теж на порадує.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 05.06.2021 14:57
    +5
    Справедливости ради надо сказать, что Крейчикова играла суперово просто. Очень мощно и при этом достаточно чисто. И стояла как стена в ключевые моменты.... Поражение Элины прежде всего ментальное, как по мне. Хотя, поймал себя на мысли, что у той доперестроечной менее атакующей Элины сегодня, может быть, больше было бы шансов. Она бы меньше лупила бы по углам удобно для Крейчиковой. Грузила бы плотно под заднюю.... Но это далеко не факт. Проблемы тогда в борьбе с атакующими теннисистками были тогда не меньшие, чем сейчас.
    Ну, Элине не унывать, жизнь на этом не заканчивается
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    nordi
    online
      nordi, 05.06.2021 14:57
    +3
    Oleksandr Taktaiev, 05.06.2021 14:53
    Помітив, шо останнім часом під постами про Марту більше переглядів, ніж під матеріалами про Еліну.
    Комусь давно вже пора вниз, звільняти місце нагорі більш достойним ;)
    дай Бог, але...для початку "всим достойним" треба дорости до ТОП 10, протриматись там скільки років, зіграти на підсумковому і виграти його, а потім "стати більш достойними", а то лишатися "вічно перспективними" і хейтерити флагмана жіночого тенісу за рахунок хейтерів і проплачених "експертів коментаторів" просто і прогнозовано...резульата де?
    Ссылка
    Benya23
      Benya23, 05.06.2021 14:57
    +3
    Nordenus, 05.06.2021 14:53
    Народ ну не бомбите, это был ожидаемый слив от Свитолиной, сколько раз мы это уже видели. Приймите уже тот факт что Свитолина так будет играть до конца карьеры. Не важно насколько проходная сетка у Элины, БШ она никогда не выиграет, не ее уровень. То что она в ТОП 10 уже сколько лет, это уже чудо
    Все это понимали, но вот она выиграла нечаянно Итоговый и все надеятся. Вот называл сегодня Элину тупой, а потом ловлю себя на мысли, что я еще тупее, чем она. 5 лет смотреть на одно и тоже и надеятся, что она поменяет свой стиль. Каждый раз говорить "все, это был последний раз", но новый турнир и снова смотреть и переживать. Ну дибил же...
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 05.06.2021 14:56
    +3
    прошел апрель,потом май,а решения по Ястремской всё нет....
    Ссылка
    Benya23
      Benya23, 05.06.2021 15:37
    +2
    В общем понятно, виноваты в результатах Свитолиной вечно критикующие ее болельщики под командованием Матусевича. Не ее бездарная прямолинейность, не ее нежелание хоть что-то менять в себе, а вот все они вокруг.
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    Michael Rewert
    online
      Michael Rewert, 05.06.2021 15:32
    +2
    Просто потрібно перестати очікувати шось від Еліни, а коментувати просто гру от і все
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    Michael Rewert
    online
      Michael Rewert, 05.06.2021 15:29
    +2
    Stanislav Matusevych, 05.06.2021 15:20
    Ви мене розкрили. Мені дійсно платять жидомасонорептилоїди.
    А якщо серйозно, то ніби ж очевидний момент. До топових гравців куди більшими є і вимоги. А іншим "зіркам і зірочкам" у нас 18-20 років. У сучасному жіночому тенісі вік ще юний, все попереду. Тим більше, Марта очевидно прогресує, Даяна до минулорічного виходу з карантину теж ніби росла у грі. А Еліна стабільно регресує, і зараз у десятці знаходиться тільки через заморозку рейтингу. Ба більше, вона цього не розуміє навіть. І грає чим далі, тим більш жахливо. Хіба за це діфірамби співати потрібно? Таких співунів, до речі, і так біля неї багато, що робить ситуацію ще гіршою.
    Пораду трішки подивитись в поточний рейтинг на даний сезон і трішки змінити пластинку з приводу рейтингу:і там Еліна є і зараз вкінці 10..а топ за топ 20 як ви написали..
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    Michael Rewert
    online
      Michael Rewert, 05.06.2021 15:27
    +2
    Горить в Матусевича в одному місці, хотя як і я казав шо Еліна не пройде далі чвертьфінал а.. Ну не грунтовік вона уже, її люба суперниця може на грунті дропами закинути.. Ось трава і хард інша штука.. Немає Станіслав саме характеру, бо вона багато себе речей неможе заставити.. Так щей корона на голові і невміння аналізувати.. Відносини з Гаелем тут ні до ого насправді,тут проблема в тренер і і невизнавання помилок, що також заложано в її характері.. Характер це не лише бійцівські якості.. Сказати шо вона нехтіла перемогти-це не правда, але аналізувати гру суперниці.. Теж потрібно
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    olegg1261
    online
      olegg1261, 05.06.2021 15:26
    +2
    Тим хто дуже переймається відносинами Еліни та Гаеля раджу подивитися фільм"Уімблдон"https://eneyida.tv/5866-vimbldon.html
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    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 05.06.2021 15:17
    +2
    Дивився матч, сьогодні явно не день Еліни. Багато нервів і помилок. Але жіночий теніс якраз і славиться непередбачуваністю.
    Добре, проїхали, перемоги ще обов'язково будуть. А без поразок все одно не обійтись.
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 05.06.2021 15:08
    +2
    Цікаво було б сьогодні послухати отих спеціялістів, близьких до Еліни. Знову всьо харашо, прєкрасная маркіза? Нічого міняти не потрібно? Я третій рік кажу про негативний вплив Монфіса на гру Еліни. Ну не може вона фізично повністю концентруватися на тенісі за наявності палкого кохання. Таланту видатного немає, а без 120-відсоткової сконцентрованості та цілеспрямованості досягати результату більше нічим. У відносинах із крікетистом Топлі вони обидва казали, що кар'єра на першому місці, і справи дійсно йшли в гору. А зараз... ми все самі бачимо. Як тільки заморозка рейтингу скінчиться, привіт, у найкращому випадку, кінець двадцятки.
    Звичайно, Еліні самій вибирати, кохання чи тенісні результати. Але вона вже не дівчинка, навіть у другому випадку не факт, що результати зможуть повернутися, якщо повернутися цілком і повністю до тенісу.
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    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 05.06.2021 15:05
    +2
    Nordenus, 05.06.2021 14:53
    Народ ну не бомбите, это был ожидаемый слив от Свитолиной, сколько раз мы это уже видели. Приймите уже тот факт что Свитолина так будет играть до конца карьеры. Не важно насколько проходная сетка у Элины, БШ она никогда не выиграет, не ее уровень. То что она в ТОП 10 уже сколько лет, это уже чудо
    После конструктивной критики,разумный спортсмен делает выводы и становится сильнее!
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