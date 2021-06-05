Свитолина вслед за Монфисом покидает Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) завершила борьбу на Открытом чемпионате Франции по теннису.



В матче третьего круга украинка, посеянная под пятым номером, проиграла чешке Барборе Крейчиковой (№33 WTA).



Ролан Гаррос. Третий круг

Элина Свитолина (Украина) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 3:6, 2:6

Свитолина начала матч с трех активно выигранных мячей, но все равно проиграла первый гейм. Буквально со старта было видно, что сегодня точно не ее день. Почти во всех розыгрышах Крейчикова чувствовала себя увереннее, хотя и не показывала какого-то фантастического уровня игры. Элина сумела отыграть брейк и даже повести 3:2, но это был последний момент, когда она была впереди.



Первая партия под конец затянулась, обе теннисистки сражались до последнего. Восьмой гейм на подаче чешки продолжался около 20 минут, 13 раз был счет ровно. Элина имела четыре брейкпоинта, но все впустую. После этого вернуться в игру была нереально тяжело.





Во второй партии такой напряженной интриги не получилось. Девушки обменялись брейками в начале, но чешка сделала это на один раз больше, после чего уверенно довела матч до победы. Свитолина вроде бы и отдавалась на корте, но это было похоже на страдания. К сожалению, реальных шансов вернуться в игру не было.



Если ранее на Ролан Гаррос Элина была всегда в фаворитах, то с каждым годом успехи украинки на грунте становятся все менее скромными. По всей видимости, ожидать чего-то большого в ближайшее время не стоит.



Это была первая встреча теннисисток.



В четвертом круге Крейчикова сразится против Слоан Стивенс из США (№59 WTA).

Ранее турнир покинул жених Свитолиной Гаэль Монфис.