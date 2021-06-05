Свитолина вслед за Монфисом покидает Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) завершила борьбу на Открытом чемпионате Франции по теннису.
В матче третьего круга украинка, посеянная под пятым номером, проиграла чешке Барборе Крейчиковой (№33 WTA).
Ролан Гаррос. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 3:6, 2:6
Свитолина начала матч с трех активно выигранных мячей, но все равно проиграла первый гейм. Буквально со старта было видно, что сегодня точно не ее день. Почти во всех розыгрышах Крейчикова чувствовала себя увереннее, хотя и не показывала какого-то фантастического уровня игры. Элина сумела отыграть брейк и даже повести 3:2, но это был последний момент, когда она была впереди.
Первая партия под конец затянулась, обе теннисистки сражались до последнего. Восьмой гейм на подаче чешки продолжался около 20 минут, 13 раз был счет ровно. Элина имела четыре брейкпоинта, но все впустую. После этого вернуться в игру была нереально тяжело.
Во второй партии такой напряженной интриги не получилось. Девушки обменялись брейками в начале, но чешка сделала это на один раз больше, после чего уверенно довела матч до победы. Свитолина вроде бы и отдавалась на корте, но это было похоже на страдания. К сожалению, реальных шансов вернуться в игру не было.
Если ранее на Ролан Гаррос Элина была всегда в фаворитах, то с каждым годом успехи украинки на грунте становятся все менее скромными. По всей видимости, ожидать чего-то большого в ближайшее время не стоит.
Это была первая встреча теннисисток.
В четвертом круге Крейчикова сразится против Слоан Стивенс из США (№59 WTA).
Ранее турнир покинул жених Свитолиной Гаэль Монфис.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
А найцікавіше - заборонити позитивно висловлюватися про кого завгодно чомусь нікому в голову не приходило. Тільки критикувати ніззя. Хом'ячки такі хом'ячки.
А якщо серйозно, то ніби ж очевидний момент. До топових гравців куди більшими є і вимоги. А іншим "зіркам і зірочкам" у нас 18-20 років. У сучасному жіночому тенісі вік ще юний, все попереду. Тим більше, Марта очевидно прогресує, Даяна до минулорічного виходу з карантину теж ніби росла у грі. А Еліна стабільно регресує, і зараз у десятці знаходиться тільки через заморозку рейтингу. Ба більше, вона цього не розуміє навіть. І грає чим далі, тим більш жахливо. Хіба за це діфірамби співати потрібно? Таких співунів, до речі, і так біля неї багато, що робить ситуацію ще гіршою.
одного поля ягоды ...
как то так))
А якщо серйозно, то ніби ж очевидний момент. До топових гравців куди більшими є і вимоги. А іншим "зіркам і зірочкам" у нас 18-20 років. У сучасному жіночому тенісі вік ще юний, все попереду. Тим більше, Марта очевидно прогресує, Даяна до минулорічного виходу з карантину теж ніби росла у грі. А Еліна стабільно регресує, і зараз у десятці знаходиться тільки через заморозку рейтингу. Ба більше, вона цього не розуміє навіть. І грає чим далі, тим більш жахливо. Хіба за це діфірамби співати потрібно? Таких співунів, до речі, і так біля неї багато, що робить ситуацію ще гіршою.
А найцікавіше - заборонити позитивно висловлюватися про кого завгодно чомусь нікому в голову не приходило. Тільки критикувати ніззя. Хом'ячки такі хом'ячки.
А спецьялист, то да.... Грит, жених мешает Откуда у него инсайды, интересно?))) И важно так вещает про игру головой.... Все, чувак, в жизни понимает, все знает
А якщо серйозно, то ніби ж очевидний момент. До топових гравців куди більшими є і вимоги. А іншим "зіркам і зірочкам" у нас 18-20 років. У сучасному жіночому тенісі вік ще юний, все попереду. Тим більше, Марта очевидно прогресує, Даяна до минулорічного виходу з карантину теж ніби росла у грі. А Еліна стабільно регресує, і зараз у десятці знаходиться тільки через заморозку рейтингу. Ба більше, вона цього не розуміє навіть. І грає чим далі, тим більш жахливо. Хіба за це діфірамби співати потрібно? Таких співунів, до речі, і так біля неї багато, що робить ситуацію ще гіршою.
Добре, проїхали, перемоги ще обов'язково будуть. А без поразок все одно не обійтись.
А якщо серйозно, то ніби ж очевидний момент. До топових гравців куди більшими є і вимоги. А іншим "зіркам і зірочкам" у нас 18-20 років. У сучасному жіночому тенісі вік ще юний, все попереду. Тим більше, Марта очевидно прогресує, Даяна до минулорічного виходу з карантину теж ніби росла у грі. А Еліна стабільно регресує, і зараз у десятці знаходиться тільки через заморозку рейтингу. Ба більше, вона цього не розуміє навіть. І грає чим далі, тим більш жахливо. Хіба за це діфірамби співати потрібно? Таких співунів, до речі, і так біля неї багато, що робить ситуацію ще гіршою.
Звичайно, Еліні самій вибирати, кохання чи тенісні результати. Але вона вже не дівчинка, навіть у другому випадку не факт, що результати зможуть повернутися, якщо повернутися цілком і повністю до тенісу.
Ну, Элине не унывать, жизнь на этом не заканчивается
Комусь давно вже пора вниз, звільняти місце нагорі більш достойним ;)
А якщо серйозно, то ніби ж очевидний момент. До топових гравців куди більшими є і вимоги. А іншим "зіркам і зірочкам" у нас 18-20 років. У сучасному жіночому тенісі вік ще юний, все попереду. Тим більше, Марта очевидно прогресує, Даяна до минулорічного виходу з карантину теж ніби росла у грі. А Еліна стабільно регресує, і зараз у десятці знаходиться тільки через заморозку рейтингу. Ба більше, вона цього не розуміє навіть. І грає чим далі, тим більш жахливо. Хіба за це діфірамби співати потрібно? Таких співунів, до речі, і так біля неї багато, що робить ситуацію ще гіршою.
Добре, проїхали, перемоги ще обов'язково будуть. А без поразок все одно не обійтись.
Звичайно, Еліні самій вибирати, кохання чи тенісні результати. Але вона вже не дівчинка, навіть у другому випадку не факт, що результати зможуть повернутися, якщо повернутися цілком і повністю до тенісу.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.