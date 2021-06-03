Жених Свитолиной покинул Ролан Гаррос

Сегодня жених Элины Свитолиной Гаэль Монфис во втором раунде Ролан Гаррос встречался с Микаэлем Имером.

Француз потерпел сенсационное поражение от 105-й ракетки мира в четырех сетах. Матч продолжался 2 часа и 21 минуту.

2-й раунд

Микаэль Имер (Швеция) – Гаэль Монфис (Франция, 14) – 6:0, 2:6, 6:4, 6:3

Ранее сама Свитолина уверенно вышла в третий раунд Ролан Гаррос, обыграв в двух сетах Энн Ли.