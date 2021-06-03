Жених Свитолиной покинул Ролан Гаррос

Гаэль Монфис проиграл во втором раунде

  • 03.06.2021 16:41
  • 1915 просмотров
  • 3 комментария
Жених Свитолиной покинул Ролан Гаррос
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Сегодня жених Элины Свитолиной Гаэль Монфис во втором раунде Ролан Гаррос встречался с Микаэлем Имером.

Француз потерпел сенсационное поражение от 105-й ракетки мира в четырех сетах. Матч продолжался 2 часа и 21 минуту.

2-й раунд

Микаэль Имер (Швеция) – Гаэль Монфис (Франция, 14) – 6:0, 2:6, 6:4, 6:3

Ранее сама Свитолина уверенно вышла в третий раунд Ролан Гаррос, обыграв в двух сетах Энн Ли.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    сергей богданов
      сергей богданов, 03.06.2021 17:58
    0
    Да Гаэль за последний год проиграл фактически все!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 03.06.2021 17:16
    +2
    Сподіваюсь, такого розладу, як у Австралії, в Парижі не буде?
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 03.06.2021 16:49
    +4
    Та що ж так у Гаеля не йде((
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 03.06.2021 16:49
    +4
    Та що ж так у Гаеля не йде((
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 03.06.2021 17:16
    +2
    Сподіваюсь, такого розладу, як у Австралії, в Парижі не буде?
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 03.06.2021 17:58
    0
    Да Гаэль за последний год проиграл фактически все!
    Ссылка
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