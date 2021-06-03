Жених Свитолиной покинул Ролан Гаррос

Сегодня жених Элины Свитолиной Гаэль Монфис во втором раунде Ролан Гаррос встречался с Микаэлем Имером.
Француз потерпел сенсационное поражение от 105-й ракетки мира в четырех сетах. Матч продолжался 2 часа и 21 минуту.
2-й раунд
Микаэль Имер (Швеция) – Гаэль Монфис (Франция, 14) – 6:0, 2:6, 6:4, 6:3
Ранее сама Свитолина уверенно вышла в третий раунд Ролан Гаррос, обыграв в двух сетах Энн Ли.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.