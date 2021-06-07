Во вторник, 8 июня, в Познани на поле Городского стадиона состоится товарищеский поединок, в котором сборная Польши померится силами с командой Исландии.

Сборная Польши

Подопечные португальского тренера Паулу Соузы свою премьерную игру на грядущем чемпионате Европы проведут 14 июня. Соперник – сборная Словакии. Затем поляков ждут поединки с Испанией (19 июня) и Швецией (23 июня).

На сегодня в рамках непосредственной подготовки к континентальному форуму «бело-красные» провели один спарринг. 1 июня они во Вроцлаве сыграли с командой РФ, и довольствовались в итоге ничьей – 1:1. Гол в составе польской дружины забил Шверчок из «Пяста Гливице».

Как и все европейские дружины, команда Польши в конце марта этого года взяла старт в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Оказавшись в группе І, она на почин сыграла на выезде вничью 3:3 с венгерской дружиной, после дома разбила Андорру (3:0), а затем на выезде потерпела поражение 1:2 от Англии.

Таким образом, в турнирной таблице группы поляки после стартового этапа расположились на 4 позиции, имея в активе 4 пункта. После трех проведенных встреч лучше, чем у них, багаж у сборных Англии (9 очков), Венгрии (7 пунктов) и Албании (6 очков).

Сборная Исландии

Команда Арнара-Тор Видарссона возможности выступить на предстоящем Евро-2020 не имеет. Напомним, в отборе она в группе Н заняла третье место, набрав в 10 матчах 19 очков. Это дало право скандинавам попытать свое счастье в дополнительной квалификации. В ней Исландия вначале обыграла Румынию (2:1), но в финальном раунде проиграла Венгрии (1:2). И неудача в игре с мадьярами случилась с исландцами, по сути, уже перед финишным створом: ведя в счете, они на 88-й минуте перевеса лишились, а в компенсированное время и вовсе пропустили роковой гол.

Впрочем, исландцы являются активными участниками подготовительных к чемпионату Европы (да и не только!) спаррингов. Так, 30 мая они сыграли со сборной Мексики и потерпели поражение 1:2, а 4 июня переиграли Фареры (1:0). Теперь их ждет встреча с поляками.

В марте этого года команда Исландии отправилась в путь за путевкой на ЧМ-2022. Стартовала она с двух гостевых поражений – от Германии (0:3) и от Армении (0:2). А затем последовала крупная выездная победа над Лихтенштейном (4:1). Исходя из таких результатов, в таблице группы J евроквалификации исландцы нынче пятые с 3 очками в активе. Хуже дела только у сборной Лихтейнштейна (0 пунктов).

История встреч

За последние 20 с небольшим лет сборные провели между собой четыре товарищеских матча, ни разу не пересекаясь на официальном уровне. В этих поединках команда Польши отпраздновала три победы, еще одна игра завершилась вничью.

Ориентировочные составы:

Сборная Польши: Щенсны, Кенджера, Гелик, Беднарек, Пухач, Франковски, Крыховяк, Клих, Ковнацки, Шверчок, Левандовски.

Сборная Исландии: Рунарссон, Сампстед, Хермансон, Б. И. Бьярнасон, Фридрикссон, Гуннарссон, Торстейнссон, Йоханессон, Гудьонсен, Бедварссон, Сигторссон.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят хозяева, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.50 по линии Parimatch.

8 июня, вторник