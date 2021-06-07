Польша
0 : 0
Исландия
08.06.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Польша - Исландия. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поляки проведут последнюю прикидку перед Евро-2020

  • 07.06.2021 11:34
  • 245 просмотров
  • 0 комментариев
Польша - Исландия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 8 июня, в Познани на поле Городского стадиона состоится товарищеский поединок, в котором сборная Польши померится силами с командой Исландии.

Сборная Польши

Подопечные португальского тренера Паулу Соузы свою премьерную игру на грядущем чемпионате Европы проведут 14 июня. Соперник – сборная Словакии. Затем поляков ждут поединки с Испанией (19 июня) и Швецией (23 июня).

На сегодня в рамках непосредственной подготовки к континентальному форуму «бело-красные» провели один спарринг. 1 июня они во Вроцлаве сыграли с командой РФ, и довольствовались в итоге ничьей – 1:1. Гол в составе польской дружины забил Шверчок из «Пяста Гливице».

Как и все европейские дружины, команда Польши в конце марта этого года взяла старт в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Оказавшись в группе І, она на почин сыграла на выезде вничью 3:3 с венгерской дружиной, после дома разбила Андорру (3:0), а затем на выезде потерпела поражение 1:2 от Англии.

Таким образом, в турнирной таблице группы поляки после стартового этапа расположились на 4 позиции, имея в активе 4 пункта. После трех проведенных встреч лучше, чем у них, багаж у сборных Англии (9 очков), Венгрии (7 пунктов) и Албании (6 очков).

Сборная Исландии

Команда Арнара-Тор Видарссона возможности выступить на предстоящем Евро-2020 не имеет. Напомним, в отборе она в группе Н заняла третье место, набрав в 10 матчах 19 очков. Это дало право скандинавам попытать свое счастье в дополнительной квалификации. В ней Исландия вначале обыграла Румынию (2:1), но в финальном раунде проиграла Венгрии (1:2). И неудача в игре с мадьярами случилась с исландцами, по сути, уже перед финишным створом: ведя в счете, они на 88-й минуте перевеса лишились, а в компенсированное время и вовсе пропустили роковой гол.

Впрочем, исландцы являются активными участниками подготовительных к чемпионату Европы (да и не только!) спаррингов. Так, 30 мая они сыграли со сборной Мексики и потерпели поражение 1:2, а 4 июня переиграли Фареры (1:0). Теперь их ждет встреча с поляками.

В марте этого года команда Исландии отправилась в путь за путевкой на ЧМ-2022. Стартовала она с двух гостевых поражений – от Германии (0:3) и от Армении (0:2). А затем последовала крупная выездная победа над Лихтенштейном (4:1). Исходя из таких результатов, в таблице группы J евроквалификации исландцы нынче пятые с 3 очками в активе. Хуже дела только у сборной Лихтейнштейна (0 пунктов).

История встреч

За последние 20 с небольшим лет сборные провели между собой четыре товарищеских матча, ни разу не пересекаясь на официальном уровне. В этих поединках команда Польши отпраздновала три победы, еще одна игра завершилась вничью.

Ориентировочные составы:

Сборная Польши: Щенсны, Кенджера, Гелик, Беднарек, Пухач, Франковски, Крыховяк, Клих, Ковнацки, Шверчок, Левандовски.

Сборная Исландии: Рунарссон, Сампстед, Хермансон, Б. И. Бьярнасон, Фридрикссон, Гуннарссон, Торстейнссон, Йоханессон, Гудьонсен, Бедварссон, Сигторссон.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят хозяева, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.50 по линии Parimatch.

8 июня, вторник

Польша - Исландия
Познань. Городской стадион. Начало – в 19:00
Прямая ТВ-трансляция – Футбол 2
Прогноз Sport.ua – 2:0

 

Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности