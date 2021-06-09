Польша – Исландия – 2:2. Как играл Кендзера в защите. Видео голов и обзор

В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020.

Польша едва унесла ноги в матче против Исландии (2:2). Звездный форвард поляков Роберт Левандовски провел на поле 81 минуту и был заменен. Защитник «Динамо» Томаш Кендзера отыграл весь матч.

У хозяев отличились Петр Зелиньски и Кароль Свидерски, а у гостей голы забили Альберт Гвюдмундссон и Бриньяр Инги Бьярнасон.

Товарищеский матч

8 июня. Познань. Городской стадион.

Польша – Исландия – 2:2

Голы: Зелиньски, 34, Свидерски, 88 – Гюдмундссон, 26, Бьярнасон, 47.

ГОЛ! 0:1. Гюдмундссон, 26 мин.

ГОЛ! 1:1. Зелиньски, 34 мин.

ГОЛ! 1:2. Бьярнасон, 47 мин.

ГОЛ! 2:1. Свидерски, 88 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.