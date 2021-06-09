Польша
2 : 2
Исландия
08.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Польша – Исландия – 2:2. Как играл Кендзера в защите. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча накануне Евро-2020

  • 09.06.2021 00:51
  • 121 просмотр
  • 0 комментариев
Польша – Исландия – 2:2. Как играл Кендзера в защите. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020.

Польша едва унесла ноги в матче против Исландии (2:2). Звездный форвард поляков Роберт Левандовски провел на поле 81 минуту и был заменен. Защитник «Динамо» Томаш Кендзера отыграл весь матч.

У хозяев отличились Петр Зелиньски и Кароль Свидерски, а у гостей голы забили Альберт Гвюдмундссон и Бриньяр Инги Бьярнасон.

Товарищеский матч

8 июня. Познань. Городской стадион.

Польша  Исландия  2:2

Голы: Зелиньски, 34, Свидерски, 88 – Гюдмундссон, 26, Бьярнасон, 47.

ГОЛ! 0:1. Гюдмундссон, 26 мин.

ГОЛ! 1:1. Зелиньски, 34 мин.

ГОЛ! 1:2. Бьярнасон, 47 мин.

ГОЛ! 2:1. Свидерски, 88 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
88' ГОЛ ! Мяч забил Кароль Свидерский (Польша).
47' ГОЛ ! Мяч забил Биркир Бьярнасон (Исландия).
34' ГОЛ ! Мяч забил Петр Зелински (Польша).
25' ГОЛ ! Мяч забил Альберт Гудмундссон (Исландия).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности