Польша
2 : 2
Исландия
08.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Левандовски и Кендзера. Польша едва унесла ноги в матче против Исландии

В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020

  • 08.06.2021 21:05
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Левандовски и Кендзера. Польша едва унесла ноги в матче против Исландии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020.

Польша едва унесла ноги в матче против Исландии (2:2). Звездный форвард поляков Роберт Левандовски провел на поле 81 минуту и был заменен. Защитник «Динамо» Томаш Кендзера отыграл весь матч.

У хозяев отличились Петр Зелиньски и Кароль Свидерски, а у гостей голы забили Альберт Гвюдмундссон и Бриньяр Инги Бьярнасон.

На Евро-2020 Польша будет играть в группе Е с командами Словакии, Испании и Швеции. А вот исландцы на Евро-2020 не пробились.

Товарищеский матч

8 июня. Познань. Городской стадион.

Польша  Исландия  2:2

Голы: Зелиньски, 34, Свидерски, 88 – Гвюдмундссон, 26, Бьярнасон, 47.

Польша: Щенсны, Глик, Кендзера, Пухач (Рыбус, 80), Крыховяк (Линетти, 64), Зелиньски (Козловски, 46), Франковски (Плахета, 64), Давидович, Модер, Левандовски (Свидерски, 81), Шверчок (Юзвяк, 58).

Исландия: Рунарссон (Кристинссон, 46), Херманнссон, Сампстед, Бьярнасон, Бьяднасон, Гюннарссон (К.Тоурдарсон, 87), Гвюдмундссон (Торстейнссон, 90+1), Тораринссон, Балдурссон (С.Тоурдарсон, 78), Бедварссон (Гудьонсен, 84), Андерсон (Эюйольфссон, 74).

Предупреждения: Балдурссон, 43. Крыховяк, 46.

Судья: Берке (Венгрия).

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Сергій Кулиняк
      Сергій Кулиняк, 08.06.2021 22:11
    -1
    в Исландии эмблема бомжей не очем
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