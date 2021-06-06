Катерина Козлова – Анастасия Гасанова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Ноттингем

  • 06.06.2021 17:01
  • 2679 просмотров
  • 7 комментариев
Катерина Козлова – Анастасия Гасанова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© USTA. Катерина Козлова

Шестого июня украинская теннисистка Катерина Козлова (№159 WTA)  продолжит борьбу в рамках травяных соревнований WTA 250 в Ноттингеме.
 
В матче первого круга украинка, которая преодолела квалификацию, сыграет с Анастасией Гасановой из России (№173 WTA).
 
Начало матча в 17:00 по Киеву. 

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 06.06.2021 19:30
    0
    Молодець!!!
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 06.06.2021 19:26
    +2
    молодец дожала "крутую"
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 06.06.2021 19:19
    +1
    Mazyr2412, 06.06.2021 19:15
    Катя,а відподавати нормально можна?!
    Можеш коли хочеш!)
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 06.06.2021 19:15
    0
    Катя,а відподавати нормально можна?!
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 06.06.2021 18:44
    0
    Як там друзі,які прогнози на Марту? Хтось хату вже поставив!?)
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 06.06.2021 18:42
    0
    Давай ,Катя. Там не погана сітка далі відкривається.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 06.06.2021 18:40
    +3
    Гасан натянула панталоны ниже юбки выиграла первый сет и стала из себя крутую изображать,хорошо,что Катя сумела таки 2 сет выиграти.Успехов в 3-му!
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 06.06.2021 18:40
    +3
    Гасан натянула панталоны ниже юбки выиграла первый сет и стала из себя крутую изображать,хорошо,что Катя сумела таки 2 сет выиграти.Успехов в 3-му!
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 06.06.2021 19:26
    +2
    молодец дожала "крутую"
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 06.06.2021 19:19
    +1
    Mazyr2412, 06.06.2021 19:15
    Катя,а відподавати нормально можна?!
    Можеш коли хочеш!)
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 06.06.2021 19:30
    0
    Молодець!!!
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 06.06.2021 19:15
    0
    Катя,а відподавати нормально можна?!
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 06.06.2021 18:44
    0
    Як там друзі,які прогнози на Марту? Хтось хату вже поставив!?)
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 06.06.2021 18:42
    0
    Давай ,Катя. Там не погана сітка далі відкривається.
    Ссылка
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