Акцент на проценте: кто в футбольной Европе набрал больше всего очков

Отшумел клубный сезон-2020/21. Немало стран определило нового чемпиона, где-то болельщики новоиспеченных победителей ждали подобных триумфов долго-долго, например, фаны португальского «Спортинга» (среди них и знаменитая группировка Torcida Verde) – целехоньких 19 лет. А некоторые поклонники «Атлетико» (да и игроки, чего уж там) даже не смогли сдержать слез, празднуя чемпионский успех после семи лет пребывания вдали от вершины. Где-то борьба за первенство была напряженной, где-то ее не было вовсе, а кое-где соискатели титула до последнего шли шаг в шаг, и в конце концов победитель обратил побежденных в неизбывную печаль. Анализируя цифры клубного сезона, обратил внимание на интереснейшие проценты набранных очков в национальных чемпионатах, коими и спешу поделиться с читателями. Сразу отмечу, что брал во внимание показатели клубов лишь из 25 сильнейших европейских чемпионатов (согласно таблице коэффициентов УЕФА). Чистоте цифрового эксперимента немного помешали многоэтапные формулы некоторых европейских чемпионатов. В таких случаях фавориты больше матчей проводят с сильными соперниками, а значит, и априори не могут рассчитывать на заоблачный процент, возможный в простых двухкруговых турнирах.

Для стран, проводящих чемпионаты по системе «весна – осень», брал во внимание прошлогодний сезон (нынешний там, собственно, не так давно и стартовал). И в этом контексте не могу не отметить просто сумасшедший процент норвежского клуба «Буде-Глимт». Особо примечательно то, что 90% очков клуб из городка Буде набрал в свой первый чемпионский сезон, забив одновременно 103 гола в 30 матчах! Так, победа-2020 в Элитсериен стала для команды из 50-тысячного населенного пункта премьерной! Отмечу, что повторить такую весомую цифру у желто-черных в этом сезоне вряд ли получится, ведь уже в первых шести турах текущего чемпионата действующий чемпион дважды не выигрывал.

«Чемпионатом из двух команд» нередко кличут украинскую премьер-лигу, иногда добавляя с улыбкой: «Первые два места в чемпионате Украины не разыгрываются». Ну, борьба за «серебро» (в отличие от борьбы за «золото») наблюдалась в Украине и в этом году, и в прошлом. В то же время изучение процента набранных европризерами очков позволяет сделать вывод: чемпионатом двух команд в этом году был сербский. Два белградских гранда – «Црвена Звезда» и «Партизан» – оставили далеко позади себя оппонентов, а, чтобы добыть победу в забеге за чемпионством, «црвено-бели» пошли на процентный рекорд, толики малой не хватило, чтобы достичь показателя в 95% набранных в чемпионате очков! «Гробари» же тоже играли с такой отдачей, что много кому впору им позавидовать. В конце концов, их процент превысил аналогичные показатели у многих чемпионов европейских стран и у всех без исключения вице-чемпионов!

Еще один традиционный «чемпионат из двух команд» – шотландский – не выделялся в этом сезоне напряженной борьбой за чемпионство. «Рейнджерс», в течение десятилетия не вкушавший радости чемпионского успеха, наконец-то достиг вершины. Преимущество команды, возглавляемой Стивеном Джеррардом, над «Селтиком» превысило даже прошлогоднее очковое преимущество «Шахтера» над киевским «Динамо» в чемпионате Украины. Ну, и процент очков «Джерс» оказался наибольшим среди европейских команд, принимающих участие в чемпионатах, разыгрываемых по многоэтапным формулам. То есть, несмотря на большее количество игр с сильнейшими оппонентами, команда Стиви Джи опередила многих коллег-чемпионов из двухкруговых чемпионатов.

В Нидерландах чемпион традиционно уже набирает немалый процент очков. Так, например, в сезоне-2018/19 «Аякс» стал первым с 84,31%, в сезоне-2014/15 ПСВ набрал 86,27% возможных очков – именно столько, сколько «Аякс» в этом году. Особенность эредивизие в том, что, претендуя на титул, ты должен серьезно отнестись ко всем играм без исключения. Как правило, одна команда за сезон исповедует именно такой подход. Похожая картина и в чемпионате Португалии. У нынешнего победителя – «Спортинга» – 83,33%, у чемпиона сезона-2018/19 – «Бенфики» – было 85,29%, у триумфатора сезона-2017/18 – «Порту» – 86,27%.

Достаточно приличный процент набранных очков (83,33) в этом сезоне и у украинского чемпиона – киевского «Динамо». У «Шахтера» в прошлом и позапрошлом сезонах было соответственно 85,42% и 86,46%. В двуполюсном турнире, если набираешь меньше 80% очков, рассчитывать на чемпионство, очевидно, бесполезно.

Из представителей стран «большой пятерки» исключительный сезон получился у «Интера»: 79,82% – воистину гроссмейстерский показатель. Во всяком случае, прошлогодний и позапрошлогодний составы «Ювентуса» такого показателя не добивались, а вот в сезоне-2017/18 «Старая Синьора» достигла показателя в 83,33%. Чемпионы Германии («Бавария»), Англии («Манчестер Сити») и Испании («Атлетико») расположились в нашей таблице рядом, словно подтверждая этим правильность старинной чемпионской формулы Лобановского: «победа дома + ничья на выезде = чемпионские 75%». Однако, как свидетельствует практика, эта формула работает только для сильных чемпионатов.

Ну, и как не отметить Турцию! В отличие от многих других европейских чемпионатов, на берегах Босфора борьбу за титул вели сразу три клуба. И, в итоге, процент набранных ими очков получился немного большим, чем 2/3 возможного их количества. Поэтому Турция – единственная страна, представленная в моей таблице тремя командами (собственно, историческими грандами, которые за время проведения чемпионата сообразили на троих 57 титулов, оставив всем другим каких-то 8), а формула «три по две трети» служит своего рода гарантией зрелищности борьбы за чемпионство.

Для кого-то чемпионство-2020/21 – шанс получить свою часть пирога от дележки изысканного лакомства Лиги чемпионов, для иного – способ самоутверждения, возможность утереть нос соперникам, для бывалого – будничность, для еще кого-то – чуть ли не самое счастливое мгновение в клубной истории, для другого – признак ренессанса после многолетнего познания горечи неудач. Как бы то ни было, а в наших широтах, если у тебя меньше 80% очков, то на чемпионство претендовать не сможешь, а вот, например, в Швеции иногда тебе может хватить и 66,66%, а 73% служат практически гарантией титула в Аллсвенскан. Слоган Евровидения-2017 в Киеве призывал: «Воздадим должное разнообразию!» Вполне могу повторить его и касательно европейского футбола. Оно того стоит!

Алексей РЫЖКОВ

Таблица. Клубы-лидеры по проценту набранных очков в топ-25 европейских чемпионатах