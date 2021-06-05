Акцент на проценте: кто в футбольной Европе набрал больше всего очков

Блогер Sport.ua подсчитал процент набранных очков победителями и призерами еврочемпионатов

  • 05.06.2021 16:59
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Акцент на проценте: кто в футбольной Европе набрал больше всего очков
© Getty Images/Global Images Ukraine. Црвена Звезда

Отшумел клубный сезон-2020/21. Немало стран определило нового чемпиона, где-то болельщики новоиспеченных победителей ждали подобных триумфов долго-долго, например, фаны португальского «Спортинга» (среди них и знаменитая группировка Torcida Verde) – целехоньких 19 лет. А некоторые поклонники «Атлетико» (да и игроки, чего уж там) даже не смогли сдержать слез, празднуя чемпионский успех после семи лет пребывания вдали от вершины. Где-то борьба за первенство была напряженной, где-то ее не было вовсе, а кое-где соискатели титула до последнего шли шаг в шаг, и в конце концов победитель обратил побежденных в неизбывную печаль. Анализируя цифры клубного сезона, обратил внимание на интереснейшие проценты набранных очков в национальных чемпионатах, коими и спешу поделиться с читателями. Сразу отмечу, что брал во внимание показатели клубов лишь из 25 сильнейших европейских чемпионатов (согласно таблице коэффициентов УЕФА). Чистоте цифрового эксперимента немного помешали многоэтапные формулы некоторых европейских чемпионатов. В таких случаях фавориты больше матчей проводят с сильными соперниками, а значит, и априори не могут рассчитывать на заоблачный процент, возможный в простых двухкруговых турнирах.

Для стран, проводящих чемпионаты по системе «весна – осень», брал во внимание прошлогодний сезон (нынешний там, собственно, не так давно и стартовал). И в этом контексте не могу не отметить просто сумасшедший процент норвежского клуба «Буде-Глимт». Особо примечательно то, что 90% очков клуб из городка Буде набрал в свой первый чемпионский сезон, забив одновременно 103 гола в 30 матчах! Так, победа-2020 в Элитсериен стала для команды из 50-тысячного населенного пункта премьерной! Отмечу, что повторить такую весомую цифру у желто-черных в этом сезоне вряд ли получится, ведь уже в первых шести турах текущего чемпионата действующий чемпион дважды не выигрывал.

«Чемпионатом из двух команд» нередко кличут украинскую премьер-лигу, иногда добавляя с улыбкой: «Первые два места в чемпионате Украины не разыгрываются». Ну, борьба за «серебро» (в отличие от борьбы за «золото») наблюдалась в Украине и в этом году, и в прошлом. В то же время изучение процента набранных европризерами очков позволяет сделать вывод: чемпионатом двух команд в этом году был сербский. Два белградских гранда – «Црвена Звезда» и «Партизан» – оставили далеко позади себя оппонентов, а, чтобы добыть победу в забеге за чемпионством, «црвено-бели» пошли на процентный рекорд, толики малой не хватило, чтобы достичь показателя в 95% набранных в чемпионате очков! «Гробари» же тоже играли с такой отдачей, что много кому впору им позавидовать. В конце концов, их процент превысил аналогичные показатели у многих чемпионов европейских стран и у всех без исключения вице-чемпионов!

Еще один традиционный «чемпионат из двух команд» – шотландский – не выделялся в этом сезоне напряженной борьбой за чемпионство. «Рейнджерс», в течение десятилетия не вкушавший радости чемпионского успеха, наконец-то достиг вершины. Преимущество команды, возглавляемой Стивеном Джеррардом, над «Селтиком» превысило даже прошлогоднее очковое преимущество «Шахтера» над киевским «Динамо» в чемпионате Украины. Ну, и процент очков «Джерс» оказался наибольшим среди европейских команд, принимающих участие в чемпионатах, разыгрываемых по многоэтапным формулам. То есть, несмотря на большее количество игр с сильнейшими оппонентами, команда Стиви Джи опередила многих коллег-чемпионов из двухкруговых чемпионатов.

В Нидерландах чемпион традиционно уже набирает немалый процент очков. Так, например, в сезоне-2018/19 «Аякс» стал первым с 84,31%, в сезоне-2014/15 ПСВ набрал 86,27% возможных очков – именно столько, сколько «Аякс» в этом году. Особенность эредивизие в том, что, претендуя на титул, ты должен серьезно отнестись ко всем играм без исключения. Как правило, одна команда за сезон исповедует именно такой подход. Похожая картина и в чемпионате Португалии. У нынешнего победителя – «Спортинга» – 83,33%, у чемпиона сезона-2018/19 – «Бенфики» – было 85,29%, у триумфатора сезона-2017/18 – «Порту» – 86,27%.

Достаточно приличный процент набранных очков (83,33) в этом сезоне и у украинского чемпиона – киевского «Динамо». У «Шахтера» в прошлом и позапрошлом сезонах было соответственно 85,42% и 86,46%. В двуполюсном турнире, если набираешь меньше 80% очков, рассчитывать на чемпионство, очевидно, бесполезно.

Из представителей стран «большой пятерки» исключительный сезон получился у «Интера»: 79,82% – воистину гроссмейстерский показатель. Во всяком случае, прошлогодний и позапрошлогодний составы «Ювентуса» такого показателя не добивались, а вот в сезоне-2017/18 «Старая Синьора» достигла показателя в 83,33%. Чемпионы Германии («Бавария»), Англии («Манчестер Сити») и Испании («Атлетико») расположились в нашей таблице рядом, словно подтверждая этим правильность старинной чемпионской формулы Лобановского: «победа дома + ничья на выезде = чемпионские 75%». Однако, как свидетельствует практика, эта формула работает только для сильных чемпионатов.

Ну, и как не отметить Турцию! В отличие от многих других европейских чемпионатов, на берегах Босфора борьбу за титул вели сразу три клуба. И, в итоге, процент набранных ими очков получился немного большим, чем 2/3 возможного их количества. Поэтому Турция – единственная страна, представленная в моей таблице тремя командами (собственно, историческими грандами, которые за время проведения чемпионата сообразили на троих 57 титулов, оставив всем другим каких-то 8), а формула «три по две трети» служит своего рода гарантией зрелищности борьбы за чемпионство.

Для кого-то чемпионство-2020/21 – шанс получить свою часть пирога от дележки изысканного лакомства Лиги чемпионов, для иного – способ самоутверждения, возможность утереть нос соперникам, для бывалого – будничность, для еще кого-то – чуть ли не самое счастливое мгновение в клубной истории, для другого – признак ренессанса после многолетнего познания горечи неудач. Как бы то ни было, а в наших широтах, если у тебя меньше 80% очков, то на чемпионство претендовать не сможешь, а вот, например, в Швеции иногда тебе может хватить и 66,66%, а 73% служат практически гарантией титула в Аллсвенскан. Слоган Евровидения-2017 в Киеве призывал: «Воздадим должное разнообразию!» Вполне могу повторить его и касательно европейского футбола. Оно того стоит!

Алексей РЫЖКОВ

Таблица. Клубы-лидеры по проценту набранных очков в топ-25 европейских чемпионатах

Место

Клуб

Страна

% набранных очков

1

«Црвена Звезда»

Сербия

94,74

2

«Буде-Глимт»

Норвегия

90*

3

«Рейнджерс» (Глазго)

Шотландия

89,47**

4

«Аякс»

Нидерланды

86,27

5

«Славия»

Чехия

84,31

6

«Спортинг»

Португалия

83,33

7

«Олимпиакос»

Греция

83,33**

8

«Динамо» (Киев)

Украина

83,33

9

«Партизан»

Сербия

83,33

10

«Ред Булл» (Зальцбург)

Австрия

80,21**

11

«Интер»

Италия

79,82

12

«Динамо» (Загреб)

Хорватия

78,70

13

«Порту»

Португалия

78,43

14

«Янг Бойз»

Швейцария

77,77

15

«Бавария»

Германия

76,47

16

«Манчестер Сити»

Англия

75,44

17

«Атлетико»

Испания

75,44

18

«Лудогорец»

Болгария

75,27**

19

«Маккаби» (Хайфа)

Израиль

73,15**

20

«Омония»

Кипр

73,15**

21

«Лилль»

Франция

72,80

22

«Зенит»

Россия

72,22

23

ПСЖ

Франция

71,93

24

ЧФР (Клуж)

Румыния

71,67**

25

«Бешикташ»

Турция

70

26

«Галатасарай»

Турция

70

27

«Брюгге»

Бельгия

68,33**

28

«Фенербахче»

Турция

68,33

29

«Мальме»

Швеция

66,66*

Примечание. * – по итогам сезона-2020; ** – чемпионаты проводят по многоэтапной схеме, подсчет процента мы осуществляли по традиционной системе.
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Юрий Штемберг, Sport.ua

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