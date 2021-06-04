Серена Уильямс – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Четвертого июня Серена Уильямс (№8 WTA) проведет матч третьего круга на Ролан Гаррос.
Соперницей американки станет Даниэль Коллинс из США (№50 ATP).
Встреча пройдет на корте имени Филиппа Шатрие. Время начала матча – 17:30 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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