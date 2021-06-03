Расписание украинок на Ролан Гаррос на четвертое июня

Четвертого июня продолжатся матчи Открытого чемпионата Франции по теннису.
В пятницу на корты выйдет одна представительница Украины. Она сыграет в парном разряде.
Корт №4, первый запуск (12:00)
Надежда Киченок / Ралука Олару (Румыния) [16] – Клара Бюрель / Хлоэ Паке (обе Франция) [WC]
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Источник — Sport.ua
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