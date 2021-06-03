Ханс-Дитер ФЛИК: «Нагельсманн будет получать массу удовольствия от Баварии»

Экс-наставник «Баварии» - о своем преемнике

  • 03.06.2021 16:08
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Ханс-Дитер ФЛИК: «Нагельсманн будет получать массу удовольствия от Баварии»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Ханс-Дитер Флик, который недавно покинул пост главного тренера «Баварии», рассказал, чего ждать следующему тренеру команды Юлиану Нагельсманну:

«Я думаю, что Юлиан Нагельсманн будет получать массу удовольствия от этой команды, потому что у них потрясающее качество и отличное отношение. Я тоже написал ему это. Это лучшая команда, которая знает, что на самом деле важно».

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Источник — ФК Бавария

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