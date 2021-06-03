Ханс-Дитер ФЛИК: «Нагельсманн будет получать массу удовольствия от Баварии»

Ханс-Дитер Флик, который недавно покинул пост главного тренера «Баварии», рассказал, чего ждать следующему тренеру команды Юлиану Нагельсманну:

«Я думаю, что Юлиан Нагельсманн будет получать массу удовольствия от этой команды, потому что у них потрясающее качество и отличное отношение. Я тоже написал ему это. Это лучшая команда, которая знает, что на самом деле важно».