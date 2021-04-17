Решение принято. Флик покинет Баварию в конце сезона

Главный тренер «Баварии» Ханс Дитер Флик принял решение покинуть клуб в конце сезона. Об этом сам коуч заявил после матча с «Вольфсбургом» (победа 3:2):

«Я хотел бы разорвать контракт с «Баварией» в конце сезона, это факт. Мне было важно, чтобы игроки узнали об этом от меня, потому что ходит много слухов. Мы отлично поработали в эти два года. Я в восторге от этой команды», - сказал Флик.

Приоритетной кандидатурой на замену Флику для «Баварии» является Юлиан Нагельсманн, однако подписать его будет сложно из-за того, что у него действующий контракт с «РБ Лейпциг».

По слухам, причиной ухода Флика являются разногласия со спортивным директором «Баварии» Хасаном Салихамиджичем.

Флик возглавил «Баварию» 3 ноября 2019 года, после того, как был отправлен в отставку Нико Ковач, ассистентом которого он был. В прошлом сезоне Флик привел «Баварию» к победе в Лиге чемпионов, Бундеслиге и Кубке Германии.

Скорее всего, после Евро-2020 Флик заменит Йоахима Лёва на посту главного тренера сборной Германии.