Бавария ждет решение Флика. Ожидается, что тренер уйдет ради сборной

Флик заменит Йоахима Лева в сборной Германии?

  • 14.04.2021 16:30
  • 664 просмотра
  • 1 комментарий
Бавария ждет решение Флика. Ожидается, что тренер уйдет ради сборной
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации немецкой прессы, в ближайшее время «Бавария» и тренер Ханс-Дитер Флик должны объявить о прекращении сотрудничества по итогам сезона.

Клуб ждет решение наставника, который, как ожидается, заменит в сборной Германии Йоахима Лева. Тренер национальной команды официально покидает сборную после Евро-2020.

Увольнять Флика «Бавария» не хочет, так как специалист, проработав чуть больше 18 месяцев, выиграл Бундеслигу, Кубок Германии, Суперкубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Однако после вылета от ПСЖ в нынешней Лиге чемпионов позиции Флика уже не такие прочные, а клуб ждет, что Ханс-Дитер, скорее всего, объявит о своем уходе в ближайшее время, а у мюнхенцев будет время найти замену.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Kicker

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 14.04.2021 16:43
    +2
    Однако после вылета от ПСЖ в нынешней Лиге чемпионов позиции Флика уже не такие прочные.. Они там с жиру бесятся? Типа вылетели от лохов каких-то.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 14.04.2021 16:43
    +2
    Однако после вылета от ПСЖ в нынешней Лиге чемпионов позиции Флика уже не такие прочные.. Они там с жиру бесятся? Типа вылетели от лохов каких-то.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности