Бавария ждет решение Флика. Ожидается, что тренер уйдет ради сборной

По информации немецкой прессы, в ближайшее время «Бавария» и тренер Ханс-Дитер Флик должны объявить о прекращении сотрудничества по итогам сезона.
Клуб ждет решение наставника, который, как ожидается, заменит в сборной Германии Йоахима Лева. Тренер национальной команды официально покидает сборную после Евро-2020.
Увольнять Флика «Бавария» не хочет, так как специалист, проработав чуть больше 18 месяцев, выиграл Бундеслигу, Кубок Германии, Суперкубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.
Однако после вылета от ПСЖ в нынешней Лиге чемпионов позиции Флика уже не такие прочные, а клуб ждет, что Ханс-Дитер, скорее всего, объявит о своем уходе в ближайшее время, а у мюнхенцев будет время найти замену.
Источник — Kicker
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