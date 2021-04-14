Бавария ждет решение Флика. Ожидается, что тренер уйдет ради сборной

По информации немецкой прессы, в ближайшее время «Бавария» и тренер Ханс-Дитер Флик должны объявить о прекращении сотрудничества по итогам сезона.

Клуб ждет решение наставника, который, как ожидается, заменит в сборной Германии Йоахима Лева. Тренер национальной команды официально покидает сборную после Евро-2020.

Увольнять Флика «Бавария» не хочет, так как специалист, проработав чуть больше 18 месяцев, выиграл Бундеслигу, Кубок Германии, Суперкубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Однако после вылета от ПСЖ в нынешней Лиге чемпионов позиции Флика уже не такие прочные, а клуб ждет, что Ханс-Дитер, скорее всего, объявит о своем уходе в ближайшее время, а у мюнхенцев будет время найти замену.