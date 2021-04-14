Аллегри и Нагельсманн могут заменить Флика в Баварии

Наставник «Баварии» Ханс Дитер Флик может летом возглавить сборную Германии. Из-за этого у «Баварии» возникла необходимость поиска нового главного тренера.

Приоритетным вариантом для чемпионов Германии является главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн. Альтернатива ему – Массимильяно Аллегри, который находится без работы с лета 2019 года, когда он покинул «Ювентус».

Вчера «Бавария» вылетела в четвертьфинале Лиги чемпионов от ПСЖ.