Бундеслига. Очередная победа Баварии, разгромы от Фрайбурга и Боруссии М

Состоялись пять матчей в рамках 29-го тура немецкой Бундеслиги. «Бавария» сделала еще один шаг к титулу, обыграв на выезде «Вольфсбург». «Боруссия» Менхенгладбах и «Фрайбург» разгромили «Айнтрахт» и «Шальке» соответственно.
«Аугсбург» - «Арминия» - 0:0
«Боруссия» Менхенгладбах – «Айнтрахт» Франкфурт – 4:0
Голы: Гинтер 10, Хофманн 60, Бенсебаини 67, Вольф 90+5
«Вольфсбург» - «Бавария» - 2:3
Голы: Вегхорст 35, Филипп 54 – Мусиала 15, 37 Шупо-Мотенг 24
«Унион Берлин» - «Штутгарт» - 2:1
Голы: Промель 20, Муса 43 – Форстер 49
«Фрайбург» - «Шальке» - 4:0
Голы: Холер 7, Шаллаи 22, Гюнтер 50, 74
Вчера «РБ Лейпциг» потерял очки в матче с «Хоффенхаймом».
Источник — Sport.ua
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