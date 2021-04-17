29-й тур
Аугсбург
0 : 0
Арминия
17.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Бундеслига. Очередная победа Баварии, разгромы от Фрайбурга и Боруссии М

Продолжается 29-й тур Бундеслиги

  • 17.04.2021 18:49
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Бундеслига. Очередная победа Баварии, разгромы от Фрайбурга и Боруссии М
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись пять матчей в рамках 29-го тура немецкой Бундеслиги. «Бавария» сделала еще один шаг к титулу, обыграв на выезде «Вольфсбург». «Боруссия» Менхенгладбах и «Фрайбург» разгромили «Айнтрахт» и «Шальке» соответственно.

«Аугсбург» - «Арминия» - 0:0

«Боруссия» Менхенгладбах – «Айнтрахт» Франкфурт – 4:0
Голы: Гинтер 10, Хофманн 60, Бенсебаини 67, Вольф 90+5

«Вольфсбург» - «Бавария» - 2:3
Голы: Вегхорст 35, Филипп 54 – Мусиала 15, 37 Шупо-Мотенг 24

«Унион Берлин» - «Штутгарт» - 2:1
Голы: Промель 20, Муса 43 – Форстер 49

«Фрайбург» - «Шальке» - 4:0
Голы: Холер 7, Шаллаи 22, Гюнтер 50, 74

Вчера «РБ Лейпциг» потерял очки в матче с «Хоффенхаймом».

Турнирная таблица Бундеслиги

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Источник — Sport.ua

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