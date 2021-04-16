РБ Лейпциг и Хоффенхайм разошлись миром, Бавария может нарастить отрыв

16 апреля состоялся стартовый матч 29-го тура чемпионата Германии.
«РБ Лейпциг» и «Хоффенхайм» разошлись миром (0:0), и «Бавария» теперь может нарастить отрыв.
Лидеры Бундеслиги: «Бавария» (65), «РБ Лейпциг» (61), «Вольфсбург» (54), «Айнтрахт» (53), «Боруссия» Д (46), «Байер» (44).
Бундеслига. 29-й тур
«РБ Лейпциг» – «Хоффенхайм» – 0:0
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Упамекано, Мукьеле (Кампль, 46), Конате (Хальстенберг, 78), Анхелиньо (Айдара, 46), Забитцер, Форсберг (Поульсен, 73), Нкунку, Ольмо (Серлот, 62), Адамс.
«Хоффенхайм»: Бауманн, Пош, Ричардс, Кадержабек, Гриллич (Гачинович, 56), Самассеку, Сессеньон, Баумгартнер, Крамарич (Адамян, 90+1), Сков (Нордтвейт, 62), Рюттер (Бебу, 46).
Предупреждения: Пош, 46. Баумгартнер, 79.
Судья: Грефе (Германия).
16 апреля. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».
Турнирная таблица Бундеслиги
Источник — Sport.ua
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