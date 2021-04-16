29-й тур
РБ Лейпциг
0 : 0
Хоффенхайм
16.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

РБ Лейпциг и Хоффенхайм разошлись миром, Бавария может нарастить отрыв

16 апреля состоялся стартовый матч 29-го тура чемпионата Германии

  • 16.04.2021 23:39
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РБ Лейпциг и Хоффенхайм разошлись миром, Бавария может нарастить отрыв
© Getty Images/Global Images Ukraine

16 апреля состоялся стартовый матч 29-го тура чемпионата Германии.

«РБ Лейпциг» и «Хоффенхайм» разошлись миром (0:0), и «Бавария» теперь может нарастить отрыв.

Лидеры Бундеслиги: «Бавария» (65), «РБ Лейпциг» (61), «Вольфсбург» (54), «Айнтрахт» (53), «Боруссия» Д (46), «Байер» (44).

Бундеслига. 29-й тур

«РБ Лейпциг» – «Хоффенхайм» – 0:0

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Упамекано, Мукьеле (Кампль, 46), Конате (Хальстенберг, 78), Анхелиньо (Айдара, 46), Забитцер, Форсберг (Поульсен, 73), Нкунку, Ольмо (Серлот, 62), Адамс.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Пош, Ричардс, Кадержабек, Гриллич (Гачинович, 56), Самассеку, Сессеньон, Баумгартнер, Крамарич (Адамян, 90+1), Сков (Нордтвейт, 62), Рюттер (Бебу, 46).

Предупреждения: Пош, 46. Баумгартнер, 79.

Судья: Грефе (Германия).

16 апреля. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».

Турнирная таблица Бундеслиги

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Источник — Sport.ua

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