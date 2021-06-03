Марта Костюк – Чжэн Сайсай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Третьего июня украинская теннисистка Марта Костюк (№81 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче второго круга украинка сразится с Чжэн Сайсай из Китая (№57 WTA). Встреча пройдет первым запуском на корте №12. Время начала матча – 12:00 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Костюк
|Чжэн Сайсай
|1-й круг
|Мугуруса (6-1 6-4) №13 WTA
|Соррибес-Тормо (4-6 6-4 6-4) №49 WTA
Ранее теннисистки встречались один раз, украинка победила.
В третьем круге победительница встречи сразится против Варвары Грачевой из России (№88 WTA) или Камилы Джорджи из Италии (№80 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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