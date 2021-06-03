Марта Костюк – Чжэн Сайсай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Третьего июня украинская теннисистка Марта Костюк (№81 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.



В матче второго круга украинка сразится с Чжэн Сайсай из Китая (№57 WTA). Встреча пройдет первым запуском на корте №12. Время начала матча – 12:00 по Киеву.

Путь на турнире

Стадия Костюк Чжэн Сайсай 1-й круг Мугуруса (6-1 6-4) №13 WTA Соррибес-Тормо (4-6 6-4 6-4) №49 WTA

Ранее теннисистки встречались один раз, украинка победила.



В третьем круге победительница встречи сразится против Варвары Грачевой из России (№88 WTA) или Камилы Джорджи из Италии (№80 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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