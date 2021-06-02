Марта Костюк – Чжэн Сайсай. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос

Украинка идет по сетке 12-й сеяной

  • 02.06.2021 22:15
  • 964 просмотра
  • 3 комментария
Марта Костюк – Чжэн Сайсай. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

В четверг, 3 июня, украинка Марта Костюк (№81 WTA) сыграет матч второго круга основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису. Соперницей украинки станет Чжэн Сайсай из Китая (№57 WTA). Время начала матча – 12:00 по Киеву.
 
Победа в этой встрече должна принести одной из теннисисток 29 тысяч евро призовых в дополнение к €84 тысячам, которые уже завоеваны. Также теннисистки могут получить за победу 60 рейтинговых очков. 
 
Соперница
 
Чжэн Сайсай – третья ракетка Китая, ей 27 лет. Играет как в одиночном, так и в парном разряде. В паре имеет очень неплохие достижения, играла даже в финале Ролан Гаррос два года назад, но мощный дуэт Бабош/Младенович оказался не по зубам. Как и все китаянки, лучше чувствует себя на хардовых покрытиях, а вот на грунте частенько становится сладкой булочкой для соперниц. К примеру, на Ролан Гаррос она впервые в карьере пробилась во второй круг основы. До этого было пять поражений подряд в первом раунде и несколько попыток неудачного прохождения квалификации в начале карьере. На остальных Шлемах она также дальше второго круга не заходила, но были хотя бы победы в первых раундах.

Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Сайсай

Если сравнивать с Мартой, то Чжэн имеет в своем активе два финала на турнирах WTA. Безусловно, главным достижением в карьере стала победа на хардовом Премьере в Сан-Хосе (аналог нынешнего WTA 500). Тогда ей удалось обыграть в матче за титул Арину Соболенко, занимавшую десятую строчку мировой классификации. Украинские болельщики со стажем могут вспомнить, как Сайсай в 2017-м обыграла на грунте Элину Свитолину. Конечно же, это могло случиться только в Мадриде. И да, Элина тогда тоже имела матчболы.
 
Любопытно, что практически все ожидали увидеть в этом матче испанок Мугурусу и Соррибес-Тормо. И проход китаянки стал не менее сенсационный, чем победа Марты. 

 Путь на турнире

Стадия  Костюк   Чжэн Сайсай
1-й круг   Мугуруса (6-1 6-4) №13 WTA  Соррибес-Тормо (4-6 6-4 6-4) №49 WTA

Статистика в 2021 году
 
   Костюк   Чжэн Сайсай
матчи (выигранные) 13-7 (65%) 6-11 (35%)
% первой подачи 66.0 66.7
выигранных очков на первой подаче, % 60.7 56.9
выигранных очков на второй подаче, % 42.6 47.3
выигранных очков на приеме, % 48.1 43.2
эйсы, % 3.0 1.4
тай-брейки (выигранные) 0-4 (0%) 0-1 (0%)

Прогноз
 
Букмекеры практически не оставляют шансов китаянке, но перед матчем с Соррибес-Тормо она была еще большим андердогом. Поэтому потирать руки пока рано. Если кто-то думает, что Сайсай совсем не умеет играть на грунте, то это большое заблуждение. Она умеет и хорошо бегать, и накручивать мяч, и незаметно бросать укороченные. Но все это может делать и сама Марта, вот только мощи в ее руках будет побольше.
 
Поэтому если брать в расчет сугубо спортивные показатели, то Марта должна выигрывать эту встречу. Но главным вопросом станет эмоциональное восстановление после своей самой громкой победы в карьере. Ранее Марта еще не побеждала теннисисток из топ-15, тем более на ТБШ. Сможет ли она после этого не переоценить свои силы и так же хорошо настроиться на Чжэн – вот этот вопрос немного тревожит. Сайсай, как и остальные китаянки, умеет терпеть и ждать, очень нежелательно заходить с ней в третий сет.

Прогноз: победа Костюк в двух сетах

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Владимир Клепач, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    kollekciy
    online
      kollekciy, 02.06.2021 23:07
    +3
    Марті просто потрібно повторити всі компоненти попередньої гри, не звертаючи увагу на те Топ чи не Топ з нею грає. Для неї, на відміну від наприклад Еліни, кожна гра повинна вважатися як фінал, їй зараз не треба на перед думати як зберегти сили на всі 6 ігор. А, викладатися на повну в кожній грі, а далі якось буде.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 02.06.2021 22:44
    +6
    Марта, нарешті, здобула свою першу перемогу над топом, і букмекери бачать її навіть більшим фаворитом, ніж Еліну в матчі з Лі. Важко сказати, чи то є так насправді, адже Марті завтра доведеться боротися з найскладнішою власною суперницею - самою собою. Результат цілковито залежатиме від підсумків цієї боротьби. Якщо вдасться спокійно пережити перемогу над Мугурусою і рухатися далі, все буде в порядку. А у випадку нового хапання зірочки гра перевернеться з ніг на голову. Побачимо, на якому етапі зараз перебуває дорослішання Марти.
    Ссылка
    KirTheKing
    online
      KirTheKing, 02.06.2021 22:39
    -1
    похоже, этот китайский терминатор в очках под названием Чжэн Сайсай не является грунтовичкой.. Марта должна выносить это чудо природы в одну калитку думаю..
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 02.06.2021 22:44
    +6
    Марта, нарешті, здобула свою першу перемогу над топом, і букмекери бачать її навіть більшим фаворитом, ніж Еліну в матчі з Лі. Важко сказати, чи то є так насправді, адже Марті завтра доведеться боротися з найскладнішою власною суперницею - самою собою. Результат цілковито залежатиме від підсумків цієї боротьби. Якщо вдасться спокійно пережити перемогу над Мугурусою і рухатися далі, все буде в порядку. А у випадку нового хапання зірочки гра перевернеться з ніг на голову. Побачимо, на якому етапі зараз перебуває дорослішання Марти.
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 02.06.2021 23:07
    +3
    Марті просто потрібно повторити всі компоненти попередньої гри, не звертаючи увагу на те Топ чи не Топ з нею грає. Для неї, на відміну від наприклад Еліни, кожна гра повинна вважатися як фінал, їй зараз не треба на перед думати як зберегти сили на всі 6 ігор. А, викладатися на повну в кожній грі, а далі якось буде.
    Ссылка
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