Элина Свитолина – Энн Ли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Третьего июня украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.



В матче второго круга украинка, посеянная под пятым номером, сразится против американки Энн Ли (№75 WTA). Встреча пройдет на корте имени Сюзанн Ленглен первым запуском. Время начала матча – 12:00 по Киеву.

Путь на турнире

Стадия Свитолина Энн Ли 1-й круг Бабель (6-2 7-5) №1111 WTA Гаспарян (6-0 6-1) №100 WTA

Ранее теннисистки между собой не играли.



В третьем круге победительница встречи сразится против Катерины Александрой ищ России (№34 WTA) или Барборы Крейчиковой из Чехии (№33 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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