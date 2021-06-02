Элина Свитолина – Энн Ли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Третьего июня украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче второго круга украинка, посеянная под пятым номером, сразится против американки Энн Ли (№75 WTA). Встреча пройдет на корте имени Сюзанн Ленглен первым запуском. Время начала матча – 12:00 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Энн Ли
|1-й круг
|Бабель (6-2 7-5) №1111 WTA
|Гаспарян (6-0 6-1) №100 WTA
Ранее теннисистки между собой не играли.
В третьем круге победительница встречи сразится против Катерины Александрой ищ России (№34 WTA) или Барборы Крейчиковой из Чехии (№33 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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