Элина Свитолина – Энн Ли. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос

В четверг, 3 июня, украинка Элина Свитолина (№6 WTA) сыграет матч второго круга основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису. Соперницей украинки станет американка Энн Ли (№75 WTA). Время начала матча – 12:00 по Киеву.



Победа в этой встрече должна принести одной из теннисисток 29 тысяч евро призовых в дополнение к €84 тысячам, которые уже завоеваны. Свитолина пока что не заработает очков в рейтинг, так как в прошлом году дошла до 1/4 финала. Ли может получить за победу 60 очков.



Соперница



Энн Ли всего 20 лет, она входит в десятку лучших теннисисток тура до 21 года в рейтинге WTA. Начала профессиональную карьеру четыре года назад и уже добилась неплохих результатов. Имеет три выигранных титула ITF, в том числе и памятный финал против Марты Костюк в Тайлере, после которого обе теннисистки дебютировали в топ-100. В текущем сезоне неплохо проявила себя в Австралии, дойдя до финала одного из подготовительных турниров (матч за титул не проводился). На самом Australian Open дошла до третьего круга, где была разбита Ариной Соболенко. Также имеет выход в третий круг US Open-2020. На юниорском уровне играла в финале Уимблдона-2017.

Getty Images/Global Images Ukraine. Энн Ли

В основе Ролан Гаррос Энн играет впервые, ранее она только раз пыталась пройти квалификацию, но неудачно. Стоит отметить, что в первом круге представительнице США повезло с соперницей. Гаспарян мало того, что сейчас не в форме, так и еще и ни разу не специалист по игре на грунте (0-5 в текущем сезоне).



До Ролан Гаррос Ли не играла несколько месяцев, восстанавливаясь после травмы мышц живота. Но судя по результату первого матча, подготовилась она неплохо.

Путь на турнире

Стадия Свитолина Энн Ли 1-й круг Бабель (6-2 7-5) №1111 WTA Гаспарян (6-0 6-1) №100 WTA



Статистика в 2021 году

Свитолина Энн Ли матчи (выигранных) 20-9 (69%) 10-2 (83%) % первой подачи 59.7 59.0 выигранных очков на первой подаче, % 66.8 66.9 выигранных очков на второй подаче, % 46.2 50.7 выигранных очков на приеме, % 45.6 46.9 эйсы, % 4.4 2.5 тай-брейки (выигранных) 5-6 (45%) 2-1 (67%)

Прогноз



Свитолина провела традиционный для себя матч первого круга, после которого очень сложно делать какие-то выводы. Она пыталась поберечь силы на более сильных соперниц, но едва не отдала одну из партий теннисистке с рейтингом 1111. Хотя, в целом, ее победа сомнений не вызывала. Хорошо, что все закончилось в двух сетах, но уже с американкой придется играть в полную силу.



Ли неплохо подает, уверенно владеет ударом справа и отлично передвигается по корту. С бэкхендом проблем больше, вероятно, именно на него и будет давить Свитолина, у которой этот удар часто делает разницу. Элина более опытная и мастеровитая, но главным для нее будет хорошо настроиться. У американки будут гореть глаза, она наверняка захочет добыть первую победу над теннисисткой из топ-10 и просто так отдавать победу не намерена.

Прогноз: победа Свитолиной в двух сетах