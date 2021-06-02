Элина Свитолина – Энн Ли. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос

В четверг, 3 июня, украинка Элина Свитолина (№6 WTA) сыграет матч второго круга основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису. Соперницей украинки станет американка Энн Ли (№75 WTA). Время начала матча – 12:00 по Киеву.
Победа в этой встрече должна принести одной из теннисисток 29 тысяч евро призовых в дополнение к €84 тысячам, которые уже завоеваны. Свитолина пока что не заработает очков в рейтинг, так как в прошлом году дошла до 1/4 финала. Ли может получить за победу 60 очков.
Соперница
Энн Ли всего 20 лет, она входит в десятку лучших теннисисток тура до 21 года в рейтинге WTA. Начала профессиональную карьеру четыре года назад и уже добилась неплохих результатов. Имеет три выигранных титула ITF, в том числе и памятный финал против Марты Костюк в Тайлере, после которого обе теннисистки дебютировали в топ-100. В текущем сезоне неплохо проявила себя в Австралии, дойдя до финала одного из подготовительных турниров (матч за титул не проводился). На самом Australian Open дошла до третьего круга, где была разбита Ариной Соболенко. Также имеет выход в третий круг US Open-2020. На юниорском уровне играла в финале Уимблдона-2017.
В основе Ролан Гаррос Энн играет впервые, ранее она только раз пыталась пройти квалификацию, но неудачно. Стоит отметить, что в первом круге представительнице США повезло с соперницей. Гаспарян мало того, что сейчас не в форме, так и еще и ни разу не специалист по игре на грунте (0-5 в текущем сезоне).
До Ролан Гаррос Ли не играла несколько месяцев, восстанавливаясь после травмы мышц живота. Но судя по результату первого матча, подготовилась она неплохо.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Энн Ли
|1-й круг
|Бабель (6-2 7-5) №1111 WTA
|Гаспарян (6-0 6-1) №100 WTA
Статистика в 2021 году
|Свитолина
|Энн Ли
|матчи (выигранных)
|20-9 (69%)
|10-2 (83%)
|% первой подачи
|59.7
|59.0
|выигранных очков на первой подаче, %
|66.8
|66.9
|выигранных очков на второй подаче, %
|46.2
|50.7
|выигранных очков на приеме, %
|45.6
|46.9
|эйсы, %
|4.4
|2.5
|тай-брейки (выигранных)
|5-6 (45%)
|2-1 (67%)
Прогноз
Свитолина провела традиционный для себя матч первого круга, после которого очень сложно делать какие-то выводы. Она пыталась поберечь силы на более сильных соперниц, но едва не отдала одну из партий теннисистке с рейтингом 1111. Хотя, в целом, ее победа сомнений не вызывала. Хорошо, что все закончилось в двух сетах, но уже с американкой придется играть в полную силу.
Ли неплохо подает, уверенно владеет ударом справа и отлично передвигается по корту. С бэкхендом проблем больше, вероятно, именно на него и будет давить Свитолина, у которой этот удар часто делает разницу. Элина более опытная и мастеровитая, но главным для нее будет хорошо настроиться. У американки будут гореть глаза, она наверняка захочет добыть первую победу над теннисисткой из топ-10 и просто так отдавать победу не намерена.
Прогноз: победа Свитолиной в двух сетах
Источник — Sport.ua
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