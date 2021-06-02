ВИДЕО. Голод Ярмоленко, конкуренция вратарей и уверенность Шевченко

Сборная Украины в Харькове провела тренировку перед товарищеским матчем против Северной Ирландии

  • 02.06.2021 20:20
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  • 2 комментария
ВИДЕО. Голод Ярмоленко, конкуренция вратарей и уверенность Шевченко
© Sport.ua

Сборная Украины по футболу продолжает подготовку к Евро-2020 по руководством главного тренера Андрея Шевченко.

Уже в четверг, 3 июня, украинская национальная команда в Днепре проведет товарищеский поединок против сборной Северной Ирландии. Матч состоится на стадионе «Днепр-Арена» в 21:00.

«Сине-желтые» в последние годы традиционно базируются в Харькове. В среду, 2 июня, Андрей Шевченко именно в Харькове дал предматчевую пресс-конференцию, а 15 минут тренировки национальной команды были открытыми для прессы.

На пресс-конференцию Шевченко взял с собой вингера «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко. Наставник национальной команды был традиционно очень спокоен и уверен в себе.

«Каждый из тех, кто был на сборе, был достоин попасть в заявку», — начал Шевченко с похвалы всем футболистам, включая тех, кто по разным причинам не попал в окончательную заявку на Евро-2020.

К сожалению, есть и неприятные новости. Недомогание испытывает 26-летний защитник «Брюгге» Эдуард Соболь, причем проблемы футболиста со здоровьем начались едва ли не в день оглашения заявки. Хуже всего, что Соболю пока не поставлен диагноз, а это значит, что участие игрока на Евро находится под вопросом.

«Соболь себя нехорошо чувствует, не тренируется несколько дней. Это не связано с травмой, а связано с общим состоянием. Ему нужно сдать тесты, чтобы понять, что происходит», — отметил Шевченко, добавив, что специально оставил в лагере национальной команды всех футболистов, которые не вошли в итоговую заявку на Евро.

Не могли не спросить Шевченко и о состоянии 24-летнего украинского игрока «Манчестер Сити» Александра Зинченко. «Горожане» с Зинченко в составе проиграли бывшему клубу Шевченко, лондонскому «Челси», в финале Лиги чемпионов со счетом 0:1. После матча Александр был невероятно расстроен, масла в огонь подлили эксперты, которые возложили на украинца львиную долю вины за пропущенный гол. Но Андрей Николаевич, конечно, не дал своего игрока в обиду.

«Говорил с Зинченко после финала. Он очень сильно расстроился, но это нормально. Психологически ему тяжело. Он провел очень хороший финал и отличный год. Когда он приедет 4 июня, мы увидим совершенно другого Зинченко, чем сразу после финала. Мы все его ждем», — заявил наставник сборной Украины.

Спросили тренера и о том, почему он решил включить в итоговую заявку на Евро-2020 18-летнего полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова. Мол, молодой-зеленый совсем. Шевченко свой выбор объяснил.

«Чем Судаков заслужил место в команде? Мне нравится его отношение, мобильность, движение. Он попал в состав потому, что он хорошо выглядит», — отметил Шевченко.

31-летний вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко, который провел не самый удачный сезон в своей карьере, на пресс-конференции был не слишком многословен.

«Мы должны думать о своей игре, о ее качестве. Последние результаты не те, которых бы нам хотелось. Должны играть только на победу.

Хочу доказать Шевченко, что я достоин быть здесь», — заявил Ярмоленко.

«Ярмоленко — очень важный игрок для команды. Будет играть в двух товарищеских играх. Ему нужно наиграть время, которого не хватило в клубе», — пообещал Шевченко.

К слову, на тренировке Ярмоленко показался едва ли не самым «голодным» до мяча, активно с ним разминаясь еще до начала общих упражнений.

15 минут тренировки сборной Украины, за которыми было разрешено наблюдать журналистам, прошли спокойно. Да и что может быть кардинально нового в разминке, которая похожа едва ли не у всех команд мира?

Четверка голкиперов — Андрей Пятов, Георгий Бущан, Андрей Лунин и Анатолий Трубин — сразу отправились заниматься с наставником вратарей Педро Харо. Испанский специалист уже прилично подучил русский, а голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин и вовсе общался с ним на испанском. Атмосфера у украинских вратарей классная, видно, что все они «заряжены» по полной программе. Да, непросто будет тренерскому штабу решить, кто же будет играть в финальной части Евро, невооруженным глазом видно, что конкуренция среди голкиперов очень высока. Как обычно — играть хотят все, даже не попавший в итоговую заявку Лунин, а место в воротах всего одно…

Стоит также отметить, что Виктор Цыганков и Георгий Судаков тренировались по индивидуальной программе, раз за разом наматывая круги вокруг поля. Причем Судаков закончил раньше вингера киевского «Динамо», а Цыганков продолжил свои не самые интересные (но наверняка очень правильные и полезные) беговые упражнения.

Готова ли сборная Украина к товарищескому матчу против Северной Ирландии? Несомненно. Готовы ли «сине-желтые» к Евро-2020? А уж это покажет только сам турнир. Настроение в команде хорошее, огня в глазах ровно столько, чтобы жечь соперников, но не сгореть самим.

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Михаил Шаповалов, Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 02.06.2021 21:30
    -1
    "Он попал в состав потому, что он хорошо выглядит".... одежда, стрижка?
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    Олійник Володимир
    online
      Олійник Володимир, 02.06.2021 20:28
    -2
    лунін іспанську вивчив,а українську не спроможний
    Ссылка
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