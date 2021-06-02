Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ответственность за результат должна быть всегда»

Наставник сборной Украины – о матче против Северной Ирландии

  • 02.06.2021 17:57
  • 937 просмотров
  • 3 комментария
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ответственность за результат должна быть всегда»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию накануне контрольного матча против Северной Ирландии (3 июня):

- Мы определились с заявкой. Каждый, кто был на сборе, был достоин в нее попасть, мы выбрали 26 человек. Все, кто были на сборах, остаются с нами до последней контрольной игры.

С чем это связано? К примеру, мы внесли Эдика Соболя в заявку, а он буквально в этот день не совсем хорошо себя чувствовал. Сейчас он не тренируется несколько дней. Ему нужно будет сделать дополнительные экзамены по здоровью.

Это не связано с какой-то травмой на тренировке, а с его общим состоянием. Он сделал сегодня и будет делать завтра определенные тесты, чтобы понять, что происходит. Если все нормально – он вернется в группу. Поэтому я решил оставить всех ребят. До первой игры у нас есть возможность поменять игроков, у которых проблемы со здоровьем.

- После предыдущего контрольного матча (1:1 с Бахрейном) вы сказали, что результат для вас не имеет значения, надо было посмотреть на реакцию игроков на нагрузки. Какие цели стоят перед командой в этот раз?
- Мы говорили с ребятами по поводу результата. Любая игра национальной команды – огромная ответственность. Это будет влиять на рейтинг, да и для уверенности в себе важно побеждать. Особенно в таких матчах, где мы создали достаточно моментов, чтобы спокойно выиграть.

К сожалению, у нас страдает реализация, надеюсь, мы подтянем этот компонент к началу Евро. Ответственность за результат всегда должна быть, но мы ставим разные задачи. Мы понимали, что команда находится под нагрузками, и сейчас она находится.

Мы не готовим команду к товарищеским играм. Мы готовим ее через товарищеские игры, через определенные нагрузки к официальным матчам. Тот план работы, который мы запланировали, должен быть выполнен. За 4-5 дней до официальной игры команда получит достаточно отдыха, чтобы подготовиться.

Сейчас мы должны готовить команду через товарищеские игры. Где-то будет несвежесть, где-то усталость. Это мировая практика перед крупными турнирами, многие играют совершенно другими составами. Поэтому – результат важен, но не настолько, как подготовка к чемпионату Европы. Но за результат ответственность надо нести.

- Как вы оцениваете готовность Андрея Ярмоленко и его роль для команды?
- Андрей – очень важный игрок для команды. Он будет играть две товарищеские игры, будем давать ему полные матчи. Ему нужно наиграть то время, которого ему не хватало в клубе. У него есть поддержка от тренерского штаба, он однозначно будет играть и завтра, и следующий товарищеский матч.

- Артем Беседин попал в заявку на Евро. Заслужил ли он место в команде?
- Он выглядел очень прилично в сезоне, стал чемпионом. Играл очень важную роль в победе «Динамо», хорошо тренируется. Если он попал в заявку – он достоин.

- В каком состоянии Александр Зинченко после недавнего финала Лиги чемпионов?
- Я с ним говорил после финала, он очень сильно расстроился, но это нормально. Психологически ему тяжело. Он вернется четвертого числа. Это будет лучше для него – он поменяет обстановку, новые задачи, новые цели, Евро.

Он провел очень хороший финал и вообще отличный год. Разочарование от поражения должно быть, и это нормально. Но он должен перестроиться. Когда он приедет, думаю, мы увидим совершенно другого Зинченко, не такого, каким мы его видели после финала. И мы все его очень ждем.

- Сегодня у вас была встреча с главной Комитета этики и честной игры УАФ. Что вас впечатлило в этой встрече, и какие выводы вы сделали?
- То, что касается ставок на матчи – это серьезная проблема, с которой борются не только в Украине, но и во всем мире. Иногда футболисты могут допустить ошибку, даже не зная об обстоятельствах. Эти встречи нужны, чтобы вовремя их предупредить. Поэтому, такие встречи нужны для них. У нас состоялась отличная встреча, конструктивная, ребята получили много информации.

- Чем заслужил вызов в сборную Судаков?
- Мне нравится его отношение, его мобильность, движение. Он выглядит хорошо. Таковы наши наблюдения как тренеров.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    XBanat
      XBanat, 02.06.2021 18:16
    -1
    Ответственность если сборная очень хреново сыграет чтобы тебе зарплату не платить
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.06.2021 18:08
    0
    А игроки зари не мобильны
    Ссылка
    Mercedes-Benz
    online
      Mercedes-Benz, 02.06.2021 18:07
    +1
    Не то слово, особенно по ротаню видно какая прям ответственность ... нулевая
    Ссылка
    Mercedes-Benz
    online
      Mercedes-Benz, 02.06.2021 18:07
    +1
    Не то слово, особенно по ротаню видно какая прям ответственность ... нулевая
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.06.2021 18:08
    0
    А игроки зари не мобильны
    Ссылка
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