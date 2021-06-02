Украина – Северная Ирландия. Пресс-конференция Шевченко. Смотреть онлайн

3 июня в Днепре пройдет товарищеский матч между сборными Украины и Северной Ирландии.
2 июня в 17:30 накануне контрольного поединка коуч сборной Украины ответит на вопросы.
Смотрите видео онлайн: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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