ФОТО. Ливень, холод и большие шары. Тренировка сборной Украины в Харькове

Первый день лета в Харькове встретил сборную Украины отнюдь не характерным для самой теплой поры года пронзительным дождем и скудными девятью градусами температуры воздуха. Весь день – ливни и холод, коотрые создают ощущение начале осени, а не летом. Однако тренировка, как и игра, проходит при любой погоде.

Вечернее занятие на «Солнечном» началось с упражнения на координацию, что одновременно имело целью психологически разгрузить ребят после насыщенных тренировок в предыдущие дни сбора. С помощью больших надувных мячей игроки пытались попасть в партнеров, пробегали мимо, уклоняясь от попаданий. Спортивные развлечения такого рода ожидаемо вызывают оживление и шутки: после эмоциональной разрядки неприятности погоды уже не так влияют на настроение, добавляя сил для работы.

1 июня тренерский штаб посвятил время отработке технических элементов игры, в частности ударам по воротам. Поработав динамично и интенсивно, команда получила необходимый заряд энергии, совсем не замерзла, но все же задерживаться на воздухе дольше часа при таких погодных условиях не стоит. Поэтому в бодром настроении сборная вернулась в тепло и уют гостиницы «Супериор».

ФОТО. Тренировка сборной Украины в Харькове, 01.06.2021