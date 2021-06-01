ФОТО. Ливень, холод и большие шары. Тренировка сборной Украины в Харькове

Первый день лета в Харькове встретил сборную Украины отнюдь не характерным для самой теплой поры года пронзительным дождем и скудными девятью градусами температуры воздуха. Весь день – ливни и холод, коотрые создают ощущение начале осени, а не летом. Однако тренировка, как и игра, проходит при любой погоде.
Вечернее занятие на «Солнечном» началось с упражнения на координацию, что одновременно имело целью психологически разгрузить ребят после насыщенных тренировок в предыдущие дни сбора. С помощью больших надувных мячей игроки пытались попасть в партнеров, пробегали мимо, уклоняясь от попаданий. Спортивные развлечения такого рода ожидаемо вызывают оживление и шутки: после эмоциональной разрядки неприятности погоды уже не так влияют на настроение, добавляя сил для работы.
1 июня тренерский штаб посвятил время отработке технических элементов игры, в частности ударам по воротам. Поработав динамично и интенсивно, команда получила необходимый заряд энергии, совсем не замерзла, но все же задерживаться на воздухе дольше часа при таких погодных условиях не стоит. Поэтому в бодром настроении сборная вернулась в тепло и уют гостиницы «Супериор».
ФОТО. Тренировка сборной Украины в Харькове, 01.06.2021
Источник — Украинская ассоциация футбола
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