ВИДЕО. Большие черные шары. Как Беседин побывал в нокдауне

Вечернее занятие сборной в Харькове началось с упражнения на координацию

  • 01.06.2021 22:47
  • 3280 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Большие черные шары. Как Беседин побывал в нокдауне
© УАФ

Вечернее занятие сборной Украины в Харькове на «Солнечном» началось с упражнения на координацию, что одновременно имело целью психологически разгрузить ребят после насыщенных тренировок в предыдущие дни сбора.

С помощью больших надувных мячей игроки пытались попасть в партнеров, пробегали мимо, уклоняясь от попаданий.

Спортивные развлечения такого рода ожидаемо вызывают оживление и шутки: после эмоциональной разрядки неприятности погоды уже не так влияют на настроение, добавляя сил для работы.

ВИДЕО. Большие черные шары. Как Беседин побывал в нокдауне

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(6 голосов)

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Комментарии
    brighi10
    online
      brighi10, 02.06.2021 00:03
    0
    Ну хоть атмосфера в сборной нормальная..не так как перед евро 16
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    Maks23
    online
      Maks23, 01.06.2021 23:12
    -1
    Беседину не привыкать..
    Ссылка
    brighi10
    online
      brighi10, 02.06.2021 00:03
    0
    Ну хоть атмосфера в сборной нормальная..не так как перед евро 16
    Ссылка
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