ВИДЕО. Большие черные шары. Как Беседин побывал в нокдауне

Вечернее занятие сборной Украины в Харькове на «Солнечном» началось с упражнения на координацию, что одновременно имело целью психологически разгрузить ребят после насыщенных тренировок в предыдущие дни сбора.

С помощью больших надувных мячей игроки пытались попасть в партнеров, пробегали мимо, уклоняясь от попаданий.

Спортивные развлечения такого рода ожидаемо вызывают оживление и шутки: после эмоциональной разрядки неприятности погоды уже не так влияют на настроение, добавляя сил для работы.

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