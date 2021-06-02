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03.06.2021 20:00   ТВ-трансляция: 

Турция - Молдова. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Турки продолжают готовиться к участию в матче-открытии предстоящего Евро-2020, и в турнире, в целом

  • 02.06.2021 13:08
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Турция - Молдова. Прогноз и анонс на товарищеский матч
© TFF / автор неизвестен

В четверг, 3 июня, в Падерборне на поле стадиона «Бентелер Арена» состоится товарищеский поединок, в котором сборная Турции померится силами с командой Молдовы.

Сборная Турции

Подготовка команды Шенола Гюнеша к Евро-2020 находится в самом разгаре. Она уже провела два спарринга: 27 мая был обыгран Азербайджан (2:1), а 30-го числа состоялась ничья 0:0 в поединке со сборной Гвинеи.

В марте же этого года турки взяли ударный старт в квалификации чемпионата мира 2022 года. Попав в группу G они в премьерном поединке дома обыграли Нидерланды (4:2), затем на выезде разбили Норвегию (3:0) и дома выдали результативную встречу с Латвией (3:3). Таким образом, после трех игровых дней сборная Турции с 7 очками занимает первое место в таблице группы, опережая на один пункт команды Нидерландов, Черногории и Норвегии.

На групповом этапе предстоящего чемпионата Европы команде Турции будут оппонировать сборные Италии (11 июня), Уэльса (16 июня) и Швейцарии (20 июня).

Сборная Молдовы

Подопечные 56-летнего итальянского тренера Роберто Бордина, который родился в Ливии, держат в уме лишь свое участие в отборочном турнире будущего мундиаля в Катаре. Стартовали молдаване в нем весной этого года, можно сказать, на минорной волне.

В премьерной игре евроквалификации команда Молдовы на своем поле разошлась миром со сборной Фарерских островов – 1:1. Три дня спустя она отправилась в гости к датчанам, где потерпела разгромное фиаско со счетом 0:8. Вернувшись домой, молдаване в Кишиневу оказались биты сборной Израиля – 1:4.

После сыгранных матчей молдовская дружина в таблице группы F занимает последнее место, имея в активе, как и команда Фарерских островов, одним пункт, но худшие дополнительные показатели (разница мячей 2-13).

В предстоящем матче молдаване будут вынуждены сыграть без отсутствующих по различным причинам Армаша, Рябчука, Милинчану и Ионицы.

История встреч

Сборные Турции и Молдовы провели между собой 10 матчей, из которых два носили товарищеский статус. В августовском спарринге 2003 года турки выиграли со счетом 2:0, а в марте 2017-го они вновь победили с перевесом в два гола – 3:1.

Что до официальных встреч, то в отборе на Евро-2000 команда Турции вначале дома обыграла молдаван 2:0, а в ответной игре на выезде довольствовалась ничьей 1:1. В квалификации ЧМ-2002 турки выиграли и дома, и в гостях – соответственно, 2:0 и 3:0.

В отборочном турнире Евро-2008 турецкая дружина вновь на своем поле разбила команду Молдовы (5:0), а в гостях сыграла вничью – 1:1. И наконец, в отборочной кампании чемпионата Европы 2020 года турки, как и в отборе на ЧМ-2002, проявили победную стабильность во встречах с молдаванами – по 4:0 и на своем, и на чужом полях.

Ориентировочные составы:

Сборная Турции: Гюнок, Мюлдюр, Кабак, Сеюнджю, Йылмаз, Акбунар, Кекчу, Антальялы, Айхан, Ундер, Унал.

Сборная Молдовы: Челядник, Жардан, Болохан, Белоусов, Архирий, Антон, Платика, Кожокарь, Карп, Рацэ, Николаеску.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят хозяева, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.22 по линии Parimatch.

3 июня, четверг

Турция - Молдова
Падерборн. Стадион «Бентелер Арена». Начало – в 20:00
Прямая ТВ-трансляция – Футбол 3
Прогноз Sport.ua – 3:0

 

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Источник — Sport.ua

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