Турция
2 : 0
Молдова
03.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Турция – Молдова – 2:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча в немецком Падерборне

  • 03.06.2021 23:12
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Турция – Молдова – 2:0. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020.

Турция переиграла Молдову в товарищеском матче в немецком Падерборне.

Товарищеские матчи

3 июня. Падерборн. Стадион «Бентелер-Арена».

Турция  Молдова  2:0

Голы: Бурак Йылмаз, 58, Дженгиз Ундер, 77.

ГОЛ! 1:0. Бурак Йылмаз, 58 мин.

ГОЛ! 2:0. Дженгиз Ундер, 77 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
77' ГОЛ ! Мяч забил Дженгиз Ундер (Турция).
59' ГОЛ ! Мяч забил Бурак Йилмаз (Турция).
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Источник — Sport.ua

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