В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020.
Турция переиграла Молдову в товарищеском матче в немецком Падерборне.
Товарищеские матчи
3 июня. Падерборн. Стадион «Бентелер-Арена».
Турция – Молдова – 2:0
Голы: Бурак Йылмаз, 58, Дженгиз Ундер, 77.
ГОЛ! 1:0. Бурак Йылмаз, 58 мин.
ГОЛ! 2:0. Дженгиз Ундер, 77 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Дженгиз Ундер (Турция).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Бурак Йилмаз (Турция).
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Источник — Sport.ua
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