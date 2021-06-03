В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020.
Турция переиграла Молдову в товарищеском матче в немецком Падерборне.
Товарищеские матчи
3 июня. Падерборн. Стадион «Бентелер-Арена».
Турция – Молдова – 2:0
Голы: Бурак Йылмаз, 58, Дженгиз Ундер, 77.
Турция: Угурджан Чакыр, Чаглар Сеюнджю (Каан Айхан, 46), Зеки Челик, Мерих Демирал, Умут Мераш, Озан (Дженгиз Ундер, 46), Хакан Чалханоглу (Озан Кабак, 69), Окай Йокушлу (Тайлан Антальялы, 79), Юсуф Языджи (Оркун Кекджю, 68), Бурак Йылмаз (Мерт Мюлдюр, 84), Кенан Караман.
Молдова: Челядник, Потырнике, Жардан, Посмак, Архирий, Спэтару (Клещенко, 87), Рацэ, Антон (Дрос, 56), Антонюк (Костров, 67), Дамашкан (Николаэску, 68), Плэтикэ.
Предупреждение: Дамашкан, 39.
Судья: Штегеманн (Германия).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.