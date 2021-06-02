Наиболее рейтинговой сборной в квартете с участием национальной команды Украины являются Нидерланды, с которыми и предстоит начать свой путь коллективу Андрея Шевченко на грядущем чемпионате Европы-2020. До старта субконтинетального первенства остается очень мало времени, поэтому от того, насколько много информации мы сможем почерпнуть из процесса подготовки коллектива Франка де Бура, будет напрямую зависеть успешность нашей собственной кампании на Евро.

Нидерланды

«Оранжевые» посеяли панику в рядах своих поклонников, стартовав в мартовской части отбора на чемпионат мира-2022 с гостевого поражения Турции (2:4). Нидерланды в той игре сыграли настолько плохо, что Франка де Бура уже по ходу поединка были готовы снести с должности главного тренера, но дальнейшие победы над Латвией (2:0) и Гибралтаром (7:0) немного нормализовали ситуацию. Да и турки умудрились разменять громкие победы над Нидерландами и Норвегией (3:0) на боевую ничью против Латвии (3:3), поэтому в той отборочной группе все еще не удается выделить явного фаворита.



Проблема «оранжевых» в том, что это их спорное выступление с турецкой сборной было не единственным горьким опытом матчей, после ухода Рональда Кумана с тренерского поста национальной сборной. Нидерланды уступили Италии первенство и путевку в финальную часть Лиги наций УЕФА, отстав всего на одно очко, что внутри страны также воспринялось достаточно болезненно. При этом всем, де Бур спокойно заявляет на одной из пресс-конференций, что обыграет Украину со счетом 3:1, а Австрию – 2:1. Ну-ну…

Шотландия

«Тартановой армии» не было на международных форумах со времен чемпионата мира-1998 во Франции, где они привычным для себя образом остановились на групповом этапе. Не было бы Шотландии и на грядущем Евро-2020, если бы количество его участников не было увеличено до 24-х команд. Подопечные Стива Кларка в отборочной группе с Бельгией, Россией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино заняли третью позицию, но через сетку дополнительного плей-офф пробились на международный форум через Израиль (1:0) и Сербию (2:1).



Британский представитель, к своему сожалению, не самым лучшим образом стартовал в отборочной группе к чемпионату мира-2022, и уже после трех сыгранных матчей имеет отставание в пять очков от феноменальной Дании (3 победы, 14:0). Забавный факт, но даже в Лиге наций УЕФА, второй розыгрыш которой подошел к концу осенью прошлого года, Израилю удалось идти по пятам подопечным Кларка. В итоге, именно израильтяне и не выпустили шотландцев в дивизион А в заключительном поединке.

Статистика

Предыдущая встреча между командами проходила на поле стадиона «Питторди» в Абердине, и завершилась победой «оранжевых» со счетом 1:0.

У Нидерландов была в недавнем прошлом тревожная серия из трех матчей без побед на своем поле, которая вскоре сменилась успехами в играх против не самых сильных Боснии и Герцеговины (3:1) и Латвии (2:0). Фанаты припоминают этот период де Буру и до сих пор.

Шотландия, в свою очередь, больше любит проводить домашние матчи против серьезных соперников, а последняя их игра против действительно топ-сборной проходила еще осенью 2019 года – в гостях у Бельгии (0:3).

Ориентировочные составы

Нидерланды: Стекеленбург – Вейндал, де Врей, де Лигт, Думфрис – Ф. де Йонг, де Роон, Вейналдум – Депай, Л. де Йонг, Бергейс.

Шотландия: Гордон – Тирни, Хэнли, Маккена – Робертсон, Макгрегор, Армстронг, Форрест – Дайкс, Кристи.

Прогноз на матч

Мы считаем, что в данном поединке Нидерланды покажут агрессивный футбол в атаке, а оборона Шотландии вряд ли сможет что-то противопоставить этой «оранжевой лавине». В таких условиях, ставка «Фора. Нидерланды (-1.5)» за 2,25 от Favbet выглядит достойным предложением.

2 июня, среда