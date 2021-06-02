Дубль Депая. Нидерланды и Шотландия сыграли вничью, Грузия победила Румынию

В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020.

Нидерланды и Шотландия сыграли вничью (2:2), дубль оформил Мемфис Депай. У шотландцев голы забили Джек Хендри и Кевин Нисбет.

Грузия победила Румынию (2:1), в этом матче было два удаления (по одному у каждой команды), кроме того румыны не забили пенальти.

На Евро-2020 сборная Нидерландов сыграет в одной группе с Украиной, Австрией и Северной Македонией.

Товарищеские матчи

2 июня

Нидерланды — Шотландия — 2:2

Голы: Депай, 17, 89 – Хендри, 11, Нисбет, 64.

Нидерланды: Крул, де Фрай (Л.де Йонг, 85), де Лигт, Вейндал (ван Анхолт, 69), Дюмфрис, Тимбер (Промес, 69), Вайналдум (Классен, 31), де Рон, Ф.де Йонг (Гравенберх, 31), Депай, Вегхорст (Бергхейс, 69).

Шотландия: Гордон, Купер (Галлахер, 62), Робертсон (Маккенна, 69), Тирни (Тэйлор, 69), Хендри, Форрест (Фрэйзер, 61), Армстронг, Макгрегор, Кристи, Тернбулл (Гилмор, 81), Дайкс (Нисбет, 61).

Предупреждение: де Лигт, 42.

Судья: Фернандеш Феррейра (Португалия).

2 июня. Фару. Стадион «Алгарве».

Румыния – Грузия – 1:2

Голы: Иван, 78 – Микаутадзе, 61, Абурджания, 72.

Нереализованный пенальти: Марин, 65 (вратарь)

Удаления: Тэнасе, 42 – Кверквелия, 64.

Румыния: Влад, Кирикеш, Ганя, Неделчару, Сореску, Максим (Будеску, 58), Тэнасе, Хаджи (Станчу, 77), Марин (Кешеру, 77), Олару (Чикылдэу, 57), Алибек (Иван, 58).

Грузия: Купатадзе, Кверквелия, Хочолава, Чабрадзе, Даушвили, Квеквескири (Китейшвили, 57), Окриашвили (Кашия, 66), Абурджания (Гвилия, 80), Шенгелия (Лобжанидзе, 57), Азаров, Микаутадзе (Зивзивадзе, 81).

Предупреждение: Кверквелия, 49.

Судья: Сидиропулос (Греция).

2 июня. Плоешти. Стадион «Илие Оанэ».