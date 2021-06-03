Нидерланды
2 : 2
Шотландия
02.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Нидерланды – Шотландия – 2:2. Дубль Депая. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Алгарве

  • 03.06.2021 00:44
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Нидерланды – Шотландия – 2:2. Дубль Депая. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020.

Нидерланды и Шотландия сыграли вничью (2:2), дубль оформил Мемфис Депай. У шотландцев голы забили Джек Хендри и Кевин Нисбет.

На Евро-2020 сборная Нидерландов сыграет в одной группе с Украиной, Австрией и Северной Македонией.

Товарищеские матчи

2 июня. Фару. Стадион «Алгарве».

Нидерланды — Шотландия — 2:2

Голы: Депай, 17, 89 – Хендри, 11, Нисбет, 64.

Видеообзор матча.

ГОЛ! 0:1. Хендри, 11 мин.

ГОЛ! 1:1. Депай, 17 мин.

ГОЛ! 1:2. Нисбет, 64 мин.

ГОЛ! 2:2. Депай, 89 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
89' ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Нидерланды).
63' ГОЛ ! Мяч забил Кевин Нисбет (Шотландия).
17' ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Нидерланды).
11' ГОЛ ! Мяч забил Джек Хендри (Шотландия).
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Источник — Sport.ua

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