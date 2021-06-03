Нидерланды – Шотландия – 2:2. Дубль Депая. Видео голов и обзор матча

В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020.
Нидерланды и Шотландия сыграли вничью (2:2), дубль оформил Мемфис Депай. У шотландцев голы забили Джек Хендри и Кевин Нисбет.
На Евро-2020 сборная Нидерландов сыграет в одной группе с Украиной, Австрией и Северной Македонией.
Товарищеские матчи
2 июня. Фару. Стадион «Алгарве».
Нидерланды — Шотландия — 2:2
Голы: Депай, 17, 89 – Хендри, 11, Нисбет, 64.
Видеообзор матча.
ГОЛ! 0:1. Хендри, 11 мин.
ГОЛ! 1:1. Депай, 17 мин.
ГОЛ! 1:2. Нисбет, 64 мин.
ГОЛ! 2:2. Депай, 89 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Нидерланды).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Кевин Нисбет (Шотландия).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Нидерланды).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Джек Хендри (Шотландия).
Источник — Sport.ua
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