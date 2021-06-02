Уже после завершения чемпионата Европы-2020, отношения Йоахима Лева и сборной Германии будут вынуждены завершиться, а его пост займет экс-тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик. Отсюда можно сделать достаточно простой вывод о значимости грядущего международного форума для всего немецкого футбола. И как к этому событию можно наилучшим образом подготовиться, кроме как пригласить одну из наиболее прогрессивных национальных команд за последние несколько лет?

Германия

Несмотря на то, что матч будет проходить на поле австрийского стадиона «Тиволи Штадион Тироль» в Инсбруке, сборная Германии все равно будет в нем выступать в качестве хозяев поля. Нельзя сказать, что у «Бундестим» есть какие-то существенные проблемы перед грядущим Евро-2020, однако она уже несколько лет живет в режиме «лебединой песни» своего наставника, что изрядно утомило преданных фанатов.



Немцы достаточно уверенно прошли по квалификации к чемпионату Европы, вместе с Нидерландами, а еще чуть позднее – и Северной Ирландией, составив представительство отборочной группы C на данном турнире. А вот прошлая кампания в Лиге наций УЕФА, в одной группе с Украиной, для Германии получилась совершенно неудачной. Во-первых, в финальную часть турнира «Бундестим» так и не вышла, во-вторых – она пропустила вперед себя Испанию, которой в последнем туре с треском уступила 0:6. Очевидно, что мысли об отставке Лева руководство Немецкого футбольного союза начали активно посещать именно в тот момент.

Дания

Датчане долгое время оставались в тени, однако последние несколько лет активно будоражат европейское новостное пространство, благодаря великолепному поколению футболистов. Отбор на Евро-2020 для команды

Каспера Хьюлманда стал своеобразной пробой пера, после чего она выстрелила в группе с Бельгией, Англией и Исландией в Лиге наций УЕФА, а чуть позднее шокировала футбольный мир стартом квалификации на чемпионат мира-2022 (100% побед в трех матчах, 14:0 – разница мячей).



Чемпионат мира-2018 ознаменовался для «алой гвардии» вылетом на стадии 1/8 финала от будущих «серебряных» призеров мундиаля – хорватов, поэтому на предстоящем чемпионате Европы они готовы совершить качественно новый рывок. Благо, соперничество в группе со все той же Бельгией, Финляндией и Россией оставляет хорошие для них перспективы.

Статистика

Предыдущая встреча между командами также была товарищеской, проходила в датском городе Брондбю, и завершилась ничьей со счетом 1:1.

Сборная Германии в отборе чемпионату мира-2022 уже имеет сенсационное домашнее поражение от Северной Македонии, которое прервало ее девятиматчевую беспроигрышную серию из поединков на своем поле.

Имея не самый выдающийся подбор оппонентов в предыдущих матчах, Дания все равно лишь однажды проиграла на отрезке из 12 гостевых дуэлей.

Ориентировочные составы

Германия: Нойер – Хуммельс, Рюдигер, Клостерманн – Госенс, Джан, Киммих, Сане – Гнабри, Вернер – Хаверц.

Дания: Шмайхель – Мехле, Кристенсен, Кьер, Васс – Хойбьерг, Дилэйни – Брайтвейт, Эриксен, Поульсен – Винд.

Прогноз на матч

Мы считаем, что в данном поединке Германия захочет продолжить свою традицию отправлять не менее двух мячей в ворота соперников в товарищеских матчах. В таких условиях, ставка «Германия ИТБ 1.5» за 2,02 от Favbet выглядит достойным предложением.

2 июня, среда