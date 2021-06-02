Германия
1 : 1
Дания
02.06.2021, FT

Германия и Дания сыграли вничью на нейтральном поле в Австрии

У немцев отличился Флориан Нойхаус, а у датчан – Юссуф Поульсен

  • 02.06.2021 23:59
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Германия и Дания сыграли вничью на нейтральном поле в Австрии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020.

Германия и Дания сыграли вничью на нейтральном поле в Австрии (1:1).

У немцев отличился Флориан Нойхаус, а у датчан – Юссуф Поульсен. 

Товарищеские матчи

2 июня

Германия  Дания  1:1

Голы: Нойхаус, 48 – Поульсен, 71.

Германия: Нойер, Хуммельс, Гинтер, Зюле, Госенс (Гюнтер, 79), Клостерманн (Кох, 60), Мюллер, Гнабри (Фолланд, 79), Сане (Хофманн, 86), Киммих, Нойхаус.

Дания: Шмейхель, Кьер (Бойлесен, 80), Вестергор, Мехле, Васс (Кристенсен, 85), Дилэйни, Эриксен, Хейбьерг (Стрюгер Ларсен, 68), Поульсен (Йергенсен, 80), Брэйтуэйт (Дамсгор, 80), Сков Ольсен (Дольберг, 46).

Предупреждение: Сане, 57.

Судья: Вайнбергер (Австрия).

2 июня. Инсбрук. Стадион Тиволи.

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Источник — Sport.ua

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